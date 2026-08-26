Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima, lejos de ser un simple ejercicio de intuición, es un procedimiento respaldado por la ciencia y la tecnología, que posibilita prever cómo se comportará la atmósfera en las próximas horas o días. Este proceso se basa en una recolección masiva y detallada de información, donde millones de datos sobre variables como temperatura, presión, humedad y viento, se obtienen de manera simultánea a nivel global. De acuerdo con la información suministrada, estos registros se consiguen gracias a una extensa red global conformada por estaciones meteorológicas terrestres, boyas ubicadas en los océanos, aviones comerciales, globos sonda que alcanzan la estratosfera y satélites meteorológicos. Estos últimos, en su órbita alrededor del planeta, proporcionan imágenes continuas de los sistemas nubosos, mientras que los radares instalados en tierra permiten monitorear con precisión la evolución de las lluvias.

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La información reunida por estos dispositivos no se queda en la observación, sino que se canaliza hacia centros internacionales con acceso a supercomputadoras de gran capacidad. Según la explicación del artículo, en estos centros se emplean modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos basados en leyes físicas y principios de la termodinámica. Estos modelos fragmentan la atmósfera en una rejilla tridimensional y simulan el comportamiento de las masas de aire en un ejercicio que se actualiza minuto a minuto, ofreciendo así proyecciones cada vez más ajustadas sobre la ocurrencia de lluvias, periodos secos o cambios de temperatura.

En cuanto al pronóstico específico para este miércoles en Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) advirtió que la ciudad tendrá cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día, con extensos periodos de tiempo seco. Sin embargo, para la noche se anticipa un aumento gradual en la cobertura nubosa, lo cual dará paso al desarrollo de lluvias localizadas de baja a moderada intensidad. La CVC atribuye este comportamiento a la presencia de un sistema de baja presión sobre el océano Pacífico colombiano, que estaría generando inestabilidad en la región. Así, se espera un potencial de lluvias de bajo a medio durante la jornada de hoy, que podría incrementarse en el día siguiente por un leve aumento en la convergencia, de acuerdo con las declaraciones de la CVC.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción utilizados en meteorología son programas informáticos que simulan el futuro comportamiento de la atmósfera. De acuerdo con la explicación de la nota, estos modelos utilizan leyes de la física y la termodinámica para calcular cómo interactuarán las masas de aire, basándose en una rejilla tridimensional para proyectar cambios minuto a minuto. Así, logran anticipar la evolución del clima de manera precisa.

¿Por qué es importante la información de los satélites meteorológicos para el pronóstico del clima?

La recopilación de datos desde satélites meteorológicos es fundamental porque brindan imágenes continuas de los sistemas nubosos y permiten el monitoreo global de la atmósfera. Según el artículo, estos datos, junto a los recabados por otros instrumentos, son esenciales para alimentar los modelos numéricos y mejorar la precisión del pronóstico climático.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.