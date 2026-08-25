Por: El Espectador

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El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) publicó nuevamente la declaración de renta del presidente Abelardo de la Espriella, ofreciendo información detallada sobre sus ingresos y situación patrimonial correspondiente al año gravable 2025. Según el reporte actualizado, los ingresos y rentas del mandatario alcanzaron un total de 546 millones de pesos colombianos (COP 546′110.936). En este documento revisado, también se corrigió el apartado relacionado con los datos de los cónyuges, especificando a Ana Lucía Pineda como la primera dama.

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De acuerdo con los pormenores presentados por Dapre, de la cifra global de ingresos, 30 millones de pesos corresponden a honorarios y el resto, 516 millones, a “otros ingresos y rentas”. El documento también revela la existencia de siete cuentas bancarias bajo la titularidad del presidente: dos en Colombia, con saldos de 45 y 49 millones; dos en Estados Unidos, con montos de 16 y 159 millones; y tres en Italia, con 28, 6 y 9 millones de pesos. Además, se registran cuatro bienes patrimoniales: en Colombia, dos inversiones (una valorada en 8,2 mil millones y la otra en 1,4 mil millones de pesos), y un activo fijo de 9,8 mil millones. A esto se suma una inversión en Estados Unidos que asciende a 913 millones de pesos.

El informe también especifica las deudas y obligaciones del presidente, dentro de las cuales aparece un préstamo hipotecario de 2,5 mil millones y dos créditos adicionales, de 968 y 94 millones. Se aclara, por otro lado, que no registra participación en juntas directivas, consejos ni directorios, pero sí tiene acciones en corporaciones, sociedades y asociaciones. Específicamente, se indica su calidad de accionista en Consenza S. A. S., una firma con sede en Cali, Valle del Cauca y experiencia en el sector de la construcción.

Entre los anexos de la declaración, figura un documento firmado por Alfonso Soler Castelblanco, contador de la campaña presidencial de Defensores de la Patria. En este, se afirma que durante la campaña no se recibieron aportes en dinero ni en especie del entonces candidato Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Respecto a versiones anteriores de este documento, se advierten diferencias significativas; la declaración previa reportaba ingresos de 10 mil millones, no mencionaba bienes patrimoniales ni cónyuge y registraba pasivos por apenas 102 millones de pesos y ninguna cuenta bancaria. Las correcciones y detalles reflejan, así, información más precisa sobre el patrimonio y relaciones financieras del actual presidente.

¿Cuáles son los bienes y cuentas bancarias reportados por Abelardo de la Espriella en su declaración de renta?

El presidente Abelardo de la Espriella informó tener siete cuentas bancarias en Colombia, Estados Unidos e Italia, con saldos que van desde 6 millones hasta 159 millones de pesos, además de cuatro bienes patrimoniales en Colombia y Estados Unidos, entre inversiones y activos fijos que alcanzan valores por miles de millones de pesos colombianos, de acuerdo con el reporte del Dapre.

¿Qué diferencias existen entre la declaración de renta actual y la anterior de Abelardo de la Espriella?

La declaración actual presenta cifras significativamente distintas: los ingresos reportados antes alcanzaban los 10 mil millones de pesos, no se mencionaban bienes ni cónyuge, los pasivos eran menores (102 millones) y tampoco había cuentas bancarias registradas. En la declaración revisada, se corrigieron y ampliaron estos datos, proporcionando un panorama patrimonial más completo y ajustado a la realidad del presidente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.