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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO), en alianza con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), lanzó recientemente el Núcleo de Apoyo Fiscal y Aduanero, conocido como NAF Aduanero. Este espacio fue creado para que personas naturales, emprendedores, así como pequeñas y medianas empresas del Valle del Cauca, cuenten con asesoría gratuita sobre trámites fiscales, aduaneros y temas de comercio exterior, de acuerdo con la información proporcionada por la institución universitaria y la autoridad fiscal colombiana.

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La orientación que ofrece el NAF Aduanero está disponible tanto de manera presencial como en modalidad virtual. Su propósito es facilitar el acceso a información relevante sobre procedimientos aduaneros y fiscales a una mayor cantidad de personas y empresas que, por diferentes motivos, requieren solucionar inquietudes en la materia. Esta iniciativa surge en el contexto del trabajo de responsabilidad social que desde hace más de cinco años desarrolla la UAO junto a la DIAN, mediante los Núcleos de Apoyo Fiscal. No obstante, según Luz Stella Muñoz, directora del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UAO, el programa fue ampliado recientemente para incorporar de manera específica asuntos relacionados con aduanas y comercio exterior.

Muñoz subrayó que el NAF Aduanero se consolida como un puente entre el sector académico, el Estado y la sociedad. Además, esta alianza representa un escenario de práctica muy significativo para los estudiantes universitarios, quienes pueden fortalecer su perfil profesional y participar en procesos reales relacionados con comercio internacional y operaciones aduaneras. Esto les permite adquirir experiencia y estudiar el funcionamiento de los procesos fiscales y de comercio exterior desde la práctica directa, en beneficio mutuo para los ciudadanos y la formación universitaria.

El servicio ofrecido por el NAF Aduanero no tiene costo alguno para los usuarios del Valle del Cauca. Las personas naturales y empresas interesadas pueden acceder a la asesoría para resolver trámites fiscales, aduaneros o inquietudes sobre comercio exterior escribiendo al correo consultasaduaneras@uao.edu.co, como indican las fuentes de la iniciativa. Así, la apertura de este espacio reafirma la intención de la UAO y la DIAN de acercar el conocimiento experto a quienes más lo necesitan en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el NAF Aduanero de UAO y DIAN en el Valle del Cauca?

El NAF Aduanero brinda orientación y asesoría gratuita sobre trámites fiscales, aduaneros y de comercio exterior tanto a personas naturales como a pequeñas y medianas empresas. La atención se presta de forma presencial y virtual, con el objetivo de resolver dudas y facilitar procedimientos relacionados con la DIAN y la aduana.

¿Cómo se puede acceder a la asesoría gratuita sobre trámites fiscales y aduaneros en el Valle del Cauca?

Para acceder a la asesoría gratuita, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo consultasaduaneras@uao.edu.co, donde recibirán orientación especializada sobre trámites fiscales, aduaneros y de comercio exterior, según lo informado por la Universidad Autónoma de Occidente y la DIAN.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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