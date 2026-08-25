Si está buscando trabajo o quiere sacar su negocio adelante, esta información es de su interés. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, se reunió en Bogotá con el director general del Sena, Ricardo Torres Castro, para sellar una alianza estratégica que promete mover con fuerza el mercado laboral, la capacitación técnica y las oportunidades de negocio en la capital cordobesa y el departamento.

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La idea central de este encuentro es clara: conectar la formación que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con lo que realmente están necesitando los empresarios hoy en día, garantizando que quien estudie consiga trabajo rápido o emprenda de manera formal.

Plata para emprendedores y una gran cumbre de empleo

Uno de los anuncios más potentes de esta reunión es la llegada de una nueva convocatoria del Fondo Emprender por 5.000 millones de pesos, la cual se lanzará en la primera semana de septiembre. Esta bolsa de recursos estará destinada prioritariamente a personas damnificadas, con el fin de ayudarlas a reactivar sus proyectos productivos y generar ingresos de forma sostenible.

Además, para el mes de noviembre de este año se programó la Gran Cumbre por el Empleo en Montería. Este evento reunirá a voceros del Sena, gremios empresariales, la academia y el sector público para armar ofertas laborales acordes a las vacantes reales que tiene la industria.

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“Queremos que cada proceso de formación tenga la posibilidad de convertirse en una oportunidad real: en un empleo, en un emprendimiento o en mejores condiciones de vida para una familia”, afirmó el alcalde Kerguelén durante la consolidación de los acuerdos.

Formación que llega hasta por radio

Para que las oportunidades no se queden solo en el casco urbano, las entidades pondrán en marcha un piloto de formación rural a través de la banda AM (frecuencia 6.40 AM). Esta propuesta busca dictar cursos y capacitar a campesinos y comunidades alejadas que tienen problemas de conectividad o transporte, garantizando educación incluyente y sin barreras.

Con estas medidas, según afirmó el Sena, se proyecta en Montería un cierre de las brechas laborales que sirva como modelo de desarrollo económico para otras regiones del país.

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