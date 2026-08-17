Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reciente emergencia ocurrida en la cárcel La 40 de Pereira, tras el fuerte terremoto del 10 de agosto, evidenció los riesgos estructurales que enfrentan los centros penitenciarios colombianos ante fenómenos naturales de gran magnitud. De acuerdo con información publicada por El Diario, el establecimiento penitenciario sufrió importantes afectaciones y obligó a tomar medidas preventivas inmediatas, principalmente en algunas de sus zonas más vulnerables.

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El director de la cárcel, capitán Mauricio Andrés Erazo, explicó que aunque la mayor parte de la edificación donde permanece la mayoría de privados de la libertad no presentó daños serios, sí fue necesario evacuar varias áreas internas luego del movimiento telúrico, como precaución para resguardar tanto a los internos como al personal custodio. El área más comprometida fue el pabellón 2, donde, previo al sismo, se encontraban cerca de 150 internos, entre ellos adultos mayores y población con discapacidad, quienes requerían condiciones especiales de protección en caso de emergencias. Por esta razón, y considerando la situación de riesgo, dicho grupo fue evacuado y posteriormente reubicado en función de la gravedad de los daños y la necesidad de garantizar su seguridad.

El proceso de reubicación incluyó el traslado de 90 internos a la cárcel de Itagüí y 59 más al establecimiento penitenciario de Tierralta, en Córdoba. El resto de las personas afectadas por el cierre temporal del pabellón fueron alojadas en otros pabellones del mismo centro carcelario, de forma provisional, mientras se evalúa la viabilidad estructural de las áreas impactadas. Según detalló el capitán Erazo, la evacuación y los traslados respondieron a planes de contingencia previamente establecidos, con el objetivo de evitar mayores afectaciones tanto a los internos como al funcionamiento general del establecimiento.

Acciones como las implementadas en La 40 resaltan la importancia de contar con protocolos de respuesta ante emergencias en centros penitenciarios, especialmente aquellos que albergan personas en condición de vulnerabilidad. Además, la situación pone en evidencia la necesidad permanente de revisión y reforzamiento de la infraestructura carcelaria en el país para mitigar riesgos ante eventos naturales inesperados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos internos fueron trasladados desde la cárcel La 40 de Pereira tras el terremoto?

De acuerdo con las declaraciones del director del penal citadas por El Diario, tras el sismo se realizó la reubicación de 149 internos provenientes del pabellón 2: 90 de ellos fueron enviados a la cárcel de Itagüí y 59 fueron trasladados al centro penitenciario de Tierralta, Córdoba. Los demás internos del patio afectado permanecen provisionalmente en otros pabellones al interior de La 40.

¿Por qué debieron ser evacuados algunos pabellones de la cárcel La 40 en Pereira después del sismo?

La evacuación parcial de la cárcel La 40 se debió a los daños estructurales tras el terremoto del 10 de agosto, que afectaron especialmente al pabellón 2, donde estaban internos en condición de vulnerabilidad. El procedimiento se realizó como medida preventiva, para salvaguardar la vida y el bienestar de la población privada de la libertad ante posibles riesgos adicionales derivados del movimiento telúrico, según lo informó El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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