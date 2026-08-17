Por: Caracol TV

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En medio de la emergencia que atraviesa Pereira y otras ciudades del país tras el terremoto del pasado 10 de agosto, una escena de alegría se vivió en un hospital de campaña instalado en la ciudad. Una revelación de género, realizada en medio de la atención médica, permitió cambiar el dolor y la incertidumbre por aplausos, sonrisas y la expectativa por la llegada de un bebé.

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La escena fue registrada y compartida en redes sociales por la ginecobstetra Salomé Hinojosa, quien con su iniciativa ha realizado jornadas de atención para mujeres embarazadas en medio de la emergencia. En las imágenes se observa el momento en que se conoce el sexo del bebé y cómo quienes estaban presentes reciben la noticia.

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La madre había contado que, si el bebé era niña, su nombre sería Antonella, mientras que si era niño se llamaría Esteban. Finalmente, la noticia llegó: “Es un Esteban”, se escuchó en el lugar. y fue recibida entre aplausos y sonrisas, en un momento que la propia especialista resumió al señalar que “la alegría invadió la carpa”.

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La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varias personas destacaron el momento y enviaron mensajes de cariño a la familia y a los profesionales que han continuado prestando atención durante la emergencia.

Uno de los mensajes publicados tras conocerse la noticia expresó: “Que la llegada de Esteban nos llene a todos de valentía, justicia y fortaleza espiritual qué lindo trabajo doc”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ginecobstetra Dra. Salomé Hinojosa (@salobstetra)

La historia también despertó entre usuarios la intención de buscar ayudas para la madre y para Esteban, quien todavía no ha nacido, pero ya recibió muestras de afecto de personas que, aunque solo saben su nombre, han expresado su deseo de acompañarlos en este momento.

La iniciativa de una ginecobstetra embarazada

En conversación con este medio, la doctora Salomé Hinojosa explicó que su iniciativa surgió también desde su experiencia personal. La especialista tiene seis meses de embarazo y relató que tras el terremoto esperaba poder ingresar a su edificio para realizarse una ecografía y comprobar que su bebé estuviera bien.

“Gestando, uno ve las pacientes diferente, me identifico en cada una de ellas”, contó.

La situación la llevó a pensar en las mujeres embarazadas que, como ella, necesitaban comprobar el estado de sus bebés después del terremoto.

“Yo entiendo, porque estoy embarazada y uff, calma mucho ver al bebé bien, así sea verlo mover”, explicó.

A partir de allí realizó una convocatoria a través de sus redes sociales. La información también fue compartida en grupos de WhatsApp de médicos, lo que permitió que otros profesionales se sumaran a la atención.

Según explicó, en la jornada participaron alrededor de cinco ginecólogos y la atención se desarrolló en el coliseo de Dosquebradas. La convocatoria estuvo dirigida a mujeres de diferentes condiciones económicas, teniendo en cuenta las dificultades que dejó la emergencia para acceder a los consultorios.

“Muchos de los ginecólogos que estamos, nos quedamos sin consultorio. Las sedes de Idime están destruidas”, señaló la especialista.

La doctora indicó que estaba evaluando la continuidad de estas jornadas por una fecha más, debido a la respuesta que tuvo la convocatoria.

Mientras esta historia deja un momento de alegría en medio de la emergencia, en Pereira continúan las necesidades de muchas familias afectadas por el terremoto. Algunas personas perdieron sus viviendas y pertenencias, por lo que las donaciones y ayudas siguen siendo necesarias para atender las necesidades que persisten tras la emergencia.

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