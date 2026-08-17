Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Bogotá culminó la primera etapa de recolección y envío de ayudas para los damnificados tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto, dando un paso clave en la atención de la emergencia. Hasta este lunes 17 de agosto, la capital movilizó más de 1.800 toneladas de asistencia humanitaria, según información publicada por El Diario. Esta cifra fue resultado de una masiva movilización ciudadana y del compromiso tanto de ciudadanos particulares como de empresas, que se acercaron a los centros de acopio habilitados por el Distrito.

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El estadio El Campín recibió sus últimas donaciones el domingo 16 de agosto, mientras el punto en el Palacio de los Deportes mantuvo la recepción de insumos hasta el mediodía del lunes 17. La Alcaldía de Bogotá aclaró que este cierre no implica el fin de la ayuda; por el contrario, representa un cambio estratégico: la atención sale de la fase de recepción masiva de alimentos y elementos básicos y avanza hacia la distribución focalizada, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada municipio y territorio golpeado por el desastre.

De acuerdo con las autoridades, la principal razón para suspender la recepción en los grandes centros de acopio es logística. Tras días de alta participación ciudadana, los productos acumulados alcanzaron el límite de capacidad para ser clasificados, almacenados y transportados. La prioridad, a partir de ahora, es entregar de manera eficiente los insumos ya recibidos y asegurar que cada envío responda a las verdaderas necesidades de las comunidades afectadas, evitando congestiones o acumulaciones innecesarias.

Durante la primera fase, Bogotá fue ejemplo de solidaridad: miles de personas y voluntarios se sumaron al proceso no solo donando sino también colaborando en la organización y conformación de kits para los damnificados. Según Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, el balance superó las expectativas iniciales. No obstante, la emergencia sigue: el Distrito planea poner a disposición de las regiones golpeadas su capacidad en temas de vivienda, servicios públicos y recuperación del patrimonio, siempre en el marco legal permitido.

Aunque los puntos de acopio grandes cierran, los bogotanos aún pueden ayudar acudiendo a organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, verificando previamente las necesidades actuales. Con el desafío pasado de la recolección superado, ahora la atención se concentra en la reconstrucción, donde capital y regiones deberán coordinarse para afrontar la tarea de recuperar viviendas, infraestructura y servicios básicos.

¿Por qué Bogotá dejó de recibir donaciones para los damnificados del terremoto?

Bogotá decidió cerrar la recepción en sus principales centros de acopio debido a razones logísticas: la acumulación de productos superó la capacidad disponible para clasificar, almacenar, transportar y entregar efectivamente las donaciones. Ahora la prioridad es distribuir lo recolectado según lo que realmente solicitan los municipios afectados, para evitar almacenamientos innecesarios y garantizar una ayuda más focalizada.

¿Cómo ayudar a los damnificados del terremoto desde Bogotá ahora que se cerraron los centros de acopio?

Aunque los puntos de acopio principales ya están cerrados, usted puede seguir apoyando a los afectados a través de organizaciones como la Cruz Roja, que mantienen activos sus procesos de recepción y canalización de ayuda. Es recomendable consultar primero cuáles son los elementos prioritarios antes de hacer una donación, debido a que las necesidades pueden cambiar en la medida que avanza la emergencia y empieza la reconstrucción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.