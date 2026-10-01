La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) provocó distintas lecturas entre analistas, especialmente por el contexto de tensión que se había presentado entre el gremio y el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Pedro Viveros, consultor empresarial en comunicaciones, y Gabriel Cifuentes, analista político, expusieron interpretaciones, en Noticias Caracol, diferentes sobre las razones y las implicaciones de la decisión.

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Para Viveros, el episodio debe entenderse como un choque entre intereses políticos y gremiales. El consultor sostuvo que “la democracia es una contradicción de intereses” y consideró que en este caso no estaban coincidiendo las posiciones del presidente de la República con las de quien estaba al frente del principal gremio de los industriales.

Desde esa perspectiva, Viveros señaló que el Gobierno estaría buscando un interlocutor diferente para relacionarse con el sector privado. “Un gobierno que quiere hacer mucho énfasis en la empresa privada está queriendo tener un interlocutor diferente”, afirmó el analista, quien también reconoció que esa situación puede tener interpretaciones distintas dependiendo de la posición desde la que se analice.

(Vea también: ¿3 empresas motivaron su salida? Los detalles de la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi)

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Cifuentes, por su parte, planteó una lectura crítica frente a la salida de Mac Master. El analista político aseguró que no considera que su retiro sea una buena noticia y explicó que, aunque para la Andi puede resultar difícil mantener en la dirección a una persona sin interlocución con el Gobierno, las diferencias políticas o ideológicas no deberían terminar afectando la independencia del gremio.

El analista destacó además el papel que, según su lectura, tuvo la Andi durante los últimos cuatro años en la defensa de la institucionalidad y la democracia. Por esa razón, insistió en que el gremio debe conservar su autonomía y continuar representando los intereses de las más de 1.600 empresas que hacen parte de la organización.

Uno de los puntos centrales de la intervención de Cifuentes fue precisamente el proceso que deberá seguir la Andi para escoger a su próximo presidente. El analista manifestó su deseo de que esa selección sea “autónoma e independiente” y advirtió que una organización gremial no debería convertirse en “el brazo político del Gobierno”, debido a que su función principal es representar los intereses de sus afiliados.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.