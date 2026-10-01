Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La Dian dio a conocer una serie de medidas que implican cambios para los próximos días, correspondientes a la devolución del IVA de algunos bienes.

Sigue a PULZO en Discover

Se trata de la implementación de acciones operativas y tecnológicas para atender el incremento histórico en las solicitudes de devolución del IVA asociadas a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos.

(Lea también: Firma de abogados que creó De la Espriella aclaró lío con la Dian en el que la vinculan)

Según la Dian, las proyecciones iniciales para este beneficio se construyeron con base en los comportamientos económicos y de consumo observados en años anteriores.

Lee También

«No obstante, el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos, así como el aumento de certificaciones expedidas para acceder al beneficio, generó una demanda significativamente superior a la prevista», indicó la entidad.

Cifras de la Dian muestran que mientras que en 2024 el universo de vehículos objeto de este beneficio correspondía a 19 unidades, en la actualidad alcanza cerca de 92.000 vehículos, lo que representa un crecimiento del 484 %.

Otras medidas tomadas por la Dian

«Este incremento extraordinario ha exigido ajustes progresivos en la capacidad institucional para responder a las necesidades de los contribuyentes», se lee en el comunicado.

De esta manera, se están adoptando medidas para atender este tipo de trámites mediante la asignación de cerca de 200 citas diarias en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

«La entidad también avanza en acciones para ampliar la capacidad operativa en las direcciones seccionales de Medellín y Bucaramanga, con el propósito de incrementar el número de citas disponibles en esas ciudades y responder de manera más oportuna a la creciente demanda», explicó.

Adicionalmente, confirmó la modificación del esquema de liberación de citas, las cuales se distribuirán en diferentes franjas horarias a lo largo del día. Esta medida busca impedir que bots o herramientas automatizadas de terceros ocupen los espacios disponibles y afecten el acceso de los ciudadanos al servicio.

(Recomendado: Dian tendrá que pagar intereses si se demora en devolver saldos a favor)

Finalmente, la institución desarrolló un mecanismo que disminuye las inadmisiones asociadas al diligenciamiento incorrecto del Formato 010, a través de un formulario electrónico que debe ser diligenciado por el contribuyente para que el sistema genere automáticamente el documento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.