El aumento en las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia está generando congestión en la Dian para quienes buscan acceder a beneficios tributarios, especialmente la devolución del IVA pagado en la compra.

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Según el abogado Julio Toro, actualmente no hay citas disponibles para solicitar estas devoluciones.

La situación estaría relacionada con el crecimiento de las solicitudes y con la complejidad del trámite. Los registros de la Upme muestran que las solicitudes de certificación para estos vehículos pasaron de 19 en 2022 a 3.211 hasta mayo de 2026.

Para acceder al beneficio, el comprador debe obtener primero una certificación de la Upme que confirme que el vehículo cumple las condiciones técnicas.

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Si el carro fue facturado con IVA, ese impuesto puede solicitarse posteriormente como pago de lo no debido ante la Dian. El plazo para reclamar es de cinco años desde la expedición de la factura.

El beneficio también contempla una deducción en el impuesto de renta de hasta 50% de la inversión, bajo ciertos límites. Para un vehículo de $100 millones antes de IVA, expertos calculan que la exclusión del impuesto puede representar un ahorro de $5 millones.

Los especialistas recomiendan iniciar cuanto antes el trámite ante la Upme y conservar facturas y demás documentos, pues comprar el vehículo antes de obtener la certificación no elimina el derecho a solicitar el beneficio.

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