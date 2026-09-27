Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juan Diego Orjuela Restrepo, un joven motociclista que desempeñaba labores en la empresa TUDOMICILIOYA, perdió la vida en un accidente de tránsito este domingo 27 de septiembre en Ibagué. Las primeras informaciones señalaron distintas versiones sobre las circunstancias del siniestro, por lo que un compañero y amigo de la víctima decidió pronunciarse en defensa de la memoria de Juan Diego.

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De acuerdo con el testimonio entregado por su colega, Juan Diego no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni presentaba ningún tipo de inconsciencia al momento del accidente. El joven había pedido prestada una motocicleta, debido a su afición por estos vehículos. Según el relato, perdió el control del vehículo, en lo que parece estar relacionado con el peso de la moto y la velocidad, y terminó chocando contra un andén en la vía.

El accidente sucedió en las primeras horas del domingo, en zonas cercanas al Club Campestre de Ibagué, sobre la vía hacia Picaleña. Juan Diego iba a bordo de una motocicleta Kawasaki verde, de aproximadamente 600 centímetros cúbicos y placa YUV-88D, cuando colisionó con un objeto fijo que, según la información, sería un elemento de señalización, provocando su muerte en el lugar de los hechos.

Ante las diferentes versiones que circularon en redes sociales sobre lo sucedido, su compañero rechazó públicamente los rumores y comentarios sin fundamento, tildando de “amarillistas” a algunas cuentas que difundieron información errada. Solicitó respeto hacia Juan Diego, a quien describió como una persona importante para su familia y su entorno laboral: “Yo desmiento totalmente las versiones amarillistas de algunas cuentas que dan versiones y noticias sin bases y pido respeto y paz”, expresó.

Las autoridades realizaron la inspección técnica en la zona del siniestro. Personal de Criminalística de la Secretaría de Movilidad adelantó las labores pertinentes con el propósito de precisar las circunstancias exactas del accidente y esclarecer cualquier versión errónea que pudiera circular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el accidente de tránsito en el que murió Juan Diego Orjuela en Ibagué?

De acuerdo con testimonios de su compañero de trabajo en TUDOMICILIOYA, Juan Diego Orjuela Restrepo sufrió un accidente en la vía cercana al Club Campestre de Ibagué, mientras conducía una motocicleta Kawasaki verde que había pedido prestada. Al perder el control, presuntamente por factores del peso y velocidad del vehículo, chocó contra un objeto fijo, lo que provocó su fallecimiento inmediato.

¿Por qué se pidió respeto por la memoria de Juan Diego Orjuela tras el accidente en Ibagué?

Su compañero de trabajo rechazó las versiones difundidas en redes sociales que sugerían conductas inapropiadas como el consumo de alcohol antes del accidente. Insistió en defender la memoria de Juan Diego, resaltando su calidad humana y pidiendo acabar con los rumores infundados que afectaban a la familia y allegados de la víctima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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