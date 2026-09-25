Una de las cosas que menos me gusta cuando salgo en bicicleta es pensar en todo lo que podría necesitar durante la ruta. Una bomba ocupa espacio, pesa y, dependiendo del modelo, puede terminar siendo otro objeto incómodo dentro de la mochila.

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Por eso me llamó la atención la AstroAI L10 Mini, una bomba de aire portátil que tiene un precio de $ 87.023 para usuarios normales de Amazon.

Pero hay un dato que puede hacer más atractiva la compra para quienes tienen Prime: el precio para usuarios Amazon Prime es de $ 66.933.

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La diferencia es de más de $ 20.000 frente al precio regular, por lo que vale la pena revisar el precio que aparece en la cuenta antes de comprar.

Cabe en la palma de la mano

El primer dato que revisé fue el tamaño. El inflador mide 3,9 × 2,6 × 1,8 pulgadas y pesa 447 gramos, menos de una libra. En otras palabras, está diseñado para poder llevarlo en un compartimento del carro, una mochila o incluso en un bolsillo amplio.

Para mí, esa es una de sus principales ventajas frente a los infladores tradicionales: no parece necesario reservarle demasiado espacio.

También cuenta con una manguera giratoria 360 grados, pensada para facilitar el acceso a la válvula cuando está ubicada en un ángulo incómodo.

Tiene cinco modos de inflado

Otra cosa que me sorprendió es que no está limitada a las bicicletas.

El inflador tiene cinco modos preestablecidos:

Automóvil.

Motocicleta.

Bicicleta.

Balón de baloncesto.

Personalizado.

Esto permite seleccionar el tipo de elemento que se quiere inflar antes de comenzar. La bomba tiene una capacidad de hasta 150 PSI, de acuerdo con la información del producto.

Además, cuenta con un sistema de apagado automático que detiene el inflado cuando alcanza la presión previamente establecida.

¿Qué tan rápido infla?

Según las especificaciones, el AstroAI L10 puede llevar un neumático 195/65 R15 de 30 PSI a 36 PSI en 70 segundos.

Eso es lo que más me interesa si pienso llevarlo en una ruta: que pueda utilizarse como una herramienta de emergencia sin tener que esperar demasiado para recuperar la presión.

El tiempo de inflado, eso sí, puede variar dependiendo del tamaño, tipo y presión del elemento que se esté inflando.

También tiene una linterna

El dispositivo agrega una función que no esperaba encontrar en una bomba tan pequeña: linterna de tres modos. Tiene opciones de linterna, estroboscópica y SOS.

Esto puede resultar práctico si necesito revisar una llanta o utilizar el inflador en condiciones de poca luz, especialmente durante una salida en bicicleta o una situación inesperada en carretera.

Lo que dicen quienes ya la compraron

Las opiniones son interesantes porque varios compradores destacan precisamente su tamaño.

Una persona aseguró que, pese a ser pequeña, le ha servido para inflar neumáticos anchos de bicicleta y destacó tanto la batería como los accesorios incluidos.

Otro comprador comentó que quedó sorprendido por su rendimiento y que decidió dejarla permanentemente en su motocicleta de turismo, acompañada de un kit para reparar pinchazos.

También encontré una opinión que destaca el control de presión y la duración de la batería. El usuario aseguró haber utilizado el inflador varias veces con una bicicleta eléctrica y esperaba que fuera más ruidoso.

Pero también hay una experiencia menos favorable: otro comprador señaló que la bomba infla rápidamente. Son experiencias individuales y pueden variar dependiendo del uso.

Una herramienta pequeña para tener a mano

Después de revisar sus características, lo que más me convence de esta bomba es que no tendría que pensar en ella exclusivamente como un accesorio para bicicleta.

Por $ 87.023 para usuarios normales de Amazon, puedo tener un equipo que tiene modos para bicicleta, moto, carro y balones, con una capacidad de hasta 150 PSI, medidor de presión, apagado automático y una linterna integrada.

Y hay una diferencia importante para quienes tienen Amazon Prime: el precio informado es de $ 66.933, por lo que la membresía representa una oportunidad para encontrarla considerablemente más barata.

Sobre todo, puedo llevarla sin sacrificar demasiado espacio: sus 447 gramos hacen que sea fácil guardarla en una mochila, compartimento o kit de emergencia.

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