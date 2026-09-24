Por: Noticiero 90 minutos

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Colombia es reconocida internacionalmente por su vasta biodiversidad, que incluye más de 1.900 especies de aves distribuidas en todo su territorio nacional. Esta riqueza ornitológica supera incluso a la de toda Norteamérica y representa aproximadamente el 20 % del total de especies de aves del planeta, lo que posiciona al país como el territorio con mayor diversidad aviar en el mundo, de acuerdo con datos referenciados en el texto.

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En este contexto, la ciudad de Cali destaca como uno de los lugares preferidos para los amantes del avistamiento de aves, ya que alberga por sí sola más de 560 especies diferentes. Aprovechando esta riqueza natural, la alcaldía local impulsa iniciativas para que la ciudadanía tenga la oportunidad de conocer y apreciar estas especies mediante recorridos organizados en diferentes zonas de la ciudad y sus alrededores.

Una de las estrategias más recientes es la campaña “¡Cali vuelve a cantar!”, que inicialmente ofreció dos recorridos gratuitos de avistamiento de aves: uno por el río Cali y otro por la ruta del sirirí. Para participar, las personas debían inscribirse previamente por internet, una acción que tuvo gran acogida, pues los cupos se agotaron una semana antes de las actividades, según se informa en el artículo original.

Dada la respuesta positiva, la alcaldía ha decidido ampliar la propuesta en la próxima agenda turística. Durante el mes de octubre se dispondrán nueve jornadas, distribuidas en cuatro recorridos distintos. Específicamente, habrá tres recorridos por el río Cali (los sábados 3, 24 y 31 de octubre) y dos trayectos más por la ruta del sirirí (4 y 25 de octubre). A esto se sumarán dos nuevas rutas: en el Parque Lineal Cristo Rey, los días 10 y 12 de octubre, y en el Parque del Acueducto San Antonio, programadas para el 11 y el 18 de octubre. Cada jornada está prevista entre las 7:00 y las 10:00 de la mañana, y habrá 15 cupos disponibles por recorrido, lo que da un total de 135 lugares, destinados solo para mayores de 18 años.

Los asistentes a estos recorridos, según información de la alcaldía, recibirán interpretación ambiental, préstamo de binoculares, hidratación y material pedagógico, todo sin costo, pero es indispensable inscribirse previamente mediante los canales oficiales que indica la administración local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consisten los recorridos de avistamiento de aves en Cali?

De acuerdo con lo informado por la alcaldía, los recorridos comprenden caminatas guiadas donde se brinda interpretación ambiental, el préstamo de binoculares durante el trayecto y material pedagógico. Además, incluyen hidratación y requieren inscripción previa, siendo exclusivos para mayores de 18 años.

¿Cuándo y dónde se llevarán a cabo los recorridos gratuitos de avistamiento de aves en Cali?

Según la información del artículo, los recorridos tendrán lugar en octubre en diferentes zonas: río Cali (3, 24 y 31 de octubre), ruta del sirirí (4 y 25 de octubre), Parque Lineal Cristo Rey (10 y 12 de octubre) y Parque del Acueducto San Antonio (11 y 18 de octubre), todos de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.