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La ciudad de Cali continúa bajo alerta amarilla por los bajos niveles de los ríos Cali y Meléndez, una situación que persiste y pone en riesgo el suministro de agua potable para varios sectores. De acuerdo con información oficial de Empresas Municipales de Cali (Emcali), los caudales de estos afluentes presentan cifras alarmantemente bajas, cercanas o incluso por debajo de los valores mínimos necesarios para garantizar la operación regular del sistema de captación y distribución de agua.

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El reporte emitido el jueves 24 de septiembre, y citado por Emcali, indica que el río Cali alcanza un caudal de 1,52 metros cúbicos por segundo (m³/s), muy próximo a su límite mínimo operativo, situado en 1,25 m³/s. Más grave es la situación del río Meléndez, con un caudal que se mantiene en solo 0,18 m³/s, lejos del mínimo requerido de 0,90 m³/s para asegurar el abastecimiento regular. Estos niveles comprometen la capacidad de captación de agua, especialmente para las zonas de ladera de la ciudad, según la misma fuente.

Para mitigar los efectos de esta emergencia hídrica, Emcali ha implementado el refuerzo del bombeo desde las plantas de tratamiento que se surtan del río Cauca y mantiene el esquema de alternancia en el suministro para las comunas 18 y 20. Dicho esquema consiste en distribuir el agua de manera rotativa entre barrios específicos para tratar de recuperar los niveles de los tanques y asegurar que el escaso recurso llegue a la mayor cantidad de habitantes posible mientras se mantengan los bajos caudales.

Este jueves, los sectores favorecidos en la comuna 18 son Altos de Santa Helena, Altos del Semillero, Portal del Madrigal, Madrigal, Palmas I, II y III, así como La Trinidad y zonas cercanas. La medida es transitoria y sujeta a variaciones dependiendo del comportamiento de los caudales en los próximos días.

Por otra parte, la planta de tratamiento de La Reforma enfrenta dificultades para operar con normalidad, ya que depende en gran parte del afluente del río Meléndez. Ante el panorama, Emcali reitera la invitación a la ciudadanía para que use el agua potable de forma consciente y razonable. El monitoreo en las cuencas se mantendrá constante mientras se busca superar esta coyuntura, según la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se mantiene la alerta amarilla en Cali por los bajos niveles de los ríos?

La alerta amarilla se sostiene debido a que los caudales del río Cali y del río Meléndez permanecen por debajo de los valores necesarios para el funcionamiento normal del sistema de abastecimiento de agua, lo que afecta tanto la captación como la potabilización y obliga a implementar esquemas de suministro alterno en diferentes sectores de la ciudad, de acuerdo con los reportes de Emcali.

¿Cómo afecta la sequía de los ríos Meléndez y Cali la operación de las plantas de tratamiento?

La reducción del caudal en estos ríos limita el agua disponible para las plantas de tratamiento, como la de La Reforma, lo que dificulta la entrega constante de agua potable a las zonas de ladera y obliga a utilizar fuentes alternativas y refuerzos de bombeo, según información proporcionada por Emcali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.