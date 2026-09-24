Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella hizo una aparición sorpresiva en Cali durante la madrugada, adentrándose en uno de los sectores afectados por la delincuencia y acompañando de cerca el avance de la Fuerza Pública en la llamada Operación Iron. Se trató de un despliegue de gran magnitud, en el que participaron más de 1.200 uniformados pertenecientes a la Policía, el Ejército y la Fiscalía, con el objetivo de desarticular organizaciones criminales que operan en el corazón de la ciudad.

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Durante su visita, De La Espriella recorrió zonas emblemáticas como El Calvario, San Pascual y Sucre. Allí, el mandatario no solo supervisó las acciones, sino que también acompañó en terreno las labores de verificación y los procedimientos legales realizados por las autoridades. En uno de estos puntos intervenidos, incluso entró a una vivienda donde se llevaba a cabo la captura de un presunto integrante de bandas criminales. Este momento quedó registrado en video, y posteriormente fue compartido en redes sociales, donde generó diferentes reacciones. Frente a uno de los hombres detenidos, el presidente expresó: “Bienvenido a la Patria Milagro”, frase que fue replicada ampliamente.

De acuerdo con la información difundida, la Operación Iron incluyó 83 órdenes de captura y 101 diligencias de registro y allanamiento. Estas acciones se llevaron a cabo en seis comunas de Cali, afectando 15 barrios y 24 microterritorios. Como resultado, las autoridades informaron sobre varias capturas e incautación de armas, drogas y mercancía ilegal, reforzando así la ofensiva contra delitos de alto impacto en la ciudad.

El mandatario resaltó que el eje de la estrategia es recuperar el centro de Cali y devolver la tranquilidad a sus habitantes. Además, confirmó que las intervenciones seguirán, priorizando la ocupación de edificaciones y espacios dominados por estructuras ilegales. La presencia del presidente junto a los uniformados llamó especial atención, ya que pocas veces un alto dirigente se involucra directamente en este tipo de procedimientos, mostrando su respaldo a las acciones institucionales para combatir el crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió la Operación Iron en Cali y qué resultados se lograron?

La Operación Iron fue una intervención de la Fuerza Pública en Cali, que contó con más de 1.200 uniformados y operaciones coordinadas entre Policía, Ejército y Fiscalía. Incluyó 83 órdenes de captura y 101 procedimientos de registro y allanamiento en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. Como resultado, hubo capturas de integrantes de bandas, incautaciones de armas, drogas y productos ilegales, y se intervino el control de zonas estratégicas de la ciudad, de acuerdo con lo reportado por las autoridades mencionadas en el texto.

¿Por qué fue relevante la presencia del presidente Abelardo De La Espriella en los operativos de Cali?

La participación directa del presidente Abelardo De La Espriella en los procedimientos de la Operación Iron fue relevante porque acompañó a las autoridades en terreno, incluso ingresando a propiedades donde se desarrollaban capturas. Esta acción, que fue registrada en video y difundida en redes sociales, evidenció un respaldo institucional al combate contra la delincuencia y una postura activa para recuperar zonas afectadas por estructuras criminales, tal como se describe en la información proporcionada.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.