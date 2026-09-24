Colombia volvió a registrar dos movimientos sísmicos en un intervalo de apenas 13 minutos durante la mañana de este jueves 24 de septiembre. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el primer evento ocurrió a las 11:33 a. m., con magnitud 3,3 y una profundidad de 43 kilómetros, en inmediaciones de Istmina, Chocó. A las 11:46 a. m., un nuevo temblor fue reportado, esta vez de magnitud 4,1 y con profundidad superficial, en Chaparral, Tolima, el cual se sintió en Ibagué y los municipios aledaños.

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El segundo sismo vuelve a poner la atención sobre Chaparral, municipio que durante los últimos días ha registrado una actividad sísmica inusual por la cantidad de movimientos detectados. El SGC informó que entre la madrugada del 20 de septiembre y las 3:30 p. m. del 21 de septiembre se contabilizaron más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 en la zona, cinco de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0.

La actividad continuó durante los días siguientes. Solo en la madrugada del miércoles 23 de septiembre se reportaron varios sismos con epicentro en Chaparral, entre ellos movimientos de magnitudes 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.7, además de otro de magnitud 4,0. El 23 de septiembre también se registraron dos movimientos en Chaparral con apenas 16 minutos de diferencia: uno de magnitud 3,3 a las 2:53 p. m. y otro de 4.5 a las 3:09 p. m.

La seguidilla ha sido descrita como un enjambre sísmico y mantiene bajo vigilancia a las autoridades y al SGC. La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró el 23 de septiembre que ya se habían registrado más de 440 sismos en Chaparral desde el comienzo de esta actividad, mientras especialistas continúan analizando la secuencia para establecer qué está provocando los movimientos.

#colombia #emergencia ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou @pulzocolombia Tolima registra una fuerte actividad sísmica desde el domingo 20 de septiembre. Hasta la tarde del lunes, el Servicio Geológico Colombiano reportaba más de 130 movimientos de magnitud superior a 2, cinco de ellos por encima de 4,0. Los temblores también se han sentido en Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Huila y Cauca. El SGC mantiene el monitoreo de la zona y recibió más de 1.000 reportes de personas que sintieron los movimientos. Habitantes de Chaparral incluso aseguran haber escuchado sonidos en las montañas antes de algunos temblores, mientras algunas familias han tomado medidas preventivas. Las autoridades pidieron informarse únicamente por canales oficiales y no compartir rumores sobre supuestos terremotos. #temblor

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.