Un nuevo temblor fue reportado en Chaparral, Tolima, durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también:Sismos no dan tregua a Chaparral: tres temblores en seguidilla se registraron este miércoles)

El evento ocurrió a la 1:23 a. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,3, según el boletín actualizado de la entidad. El SGC indicó además que el sismo tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El movimiento se suma a la actividad sísmica registrada en Chaparral durante los últimos días. La Red Sismológica Nacional del SGC informó previamente que se habían registrado más de 130 sismos en la zona entre la madrugada del 20 de septiembre y la tarde del 21 de septiembre.

Lee También

¿Cuántos temblores se han registrado en Chaparral esta madrugada?

Antes del movimiento de magnitud 3,3 registrado a la 1:23 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó otros dos eventos con referencia en Chaparral, Tolima, durante la madrugada del jueves.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-24, 01:12 hora local Magnitud 3.0, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/ewj2uVbhLD — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2026

El primero ocurrió a las 12:07 a. m. y tuvo una magnitud de 3,0, con profundidad superficial. Una hora después, a la 1:12 a. m., la entidad registró otro movimiento de magnitud 3,0, también con profundidad superficial.

De esta manera, en poco más de una hora se reportaron tres sismos en la zona: los dos primeros de magnitud 3,0 y el tercero de magnitud 3,3. Los tres tuvieron como referencia a Chaparral y fueron clasificados por el SGC como eventos de profundidad superficial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.