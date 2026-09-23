Así pues, la entidad entregó este miércoles una nueva actualización sobre la actividad sísmica que se ha registrado durante las últimas semanas en diferentes regiones del país, especialmente en Chocó y Chaparral (Tolima).

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(Vea también: Sismos no dan tregua a Chaparral: tres temblores en seguidilla se registraron este miércoles)

Amat Zuluaga Guerra, nuevo director general del SGC, explicó que la Red Sismológica Nacional de Colombia está haciendo seguimiento a tres secuencias sísmicas diferentes.

La primera corresponde a las réplicas del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. Según el SGC, hasta el momento se han localizado más de 330 eventos relacionados con esta secuencia.

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Estos movimientos se concentran, en general, en el área epicentral del terremoto de agosto y se han registrado a profundidades de entre 70 y 120 kilómetros.

La segunda corresponde a un enjambre sísmico ubicado principalmente en el municipio de Istmina, Chocó. El SGC explicó que en esta secuencia se han registrado más de 1.500 eventos, con profundidades que van aproximadamente entre 30 y 70 kilómetros.

La tercera secuencia es la que se presenta en Chaparral (Tolima) desde el pasado 20 de septiembre.

En Chaparral ya van más de 437 sismos de magnitud superior a 2

El fenómeno que se registra en Chaparral también presenta una actividad importante. Con corte a las 3:30 de la tarde de este miércoles, el SGC había registrado más de 437 eventos sísmicos de magnitud superior a 2 y 16 con magnitud mayor a 4.

La entidad explicó que, en general, los movimientos de esta secuencia se han localizado a menos de 35 kilómetros de profundidad.

Una de las preguntas que ha surgido ante la coincidencia temporal de estos fenómenos es si las diferentes secuencias están relacionadas.

Sobre Chaparral, Zuluaga explicó que el SGC analiza diferentes hipótesis. Entre ellas está la posibilidad de que exista una transferencia de esfuerzos asociada con la migración de fluidos como respuesta al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en agosto.

Otra posibilidad que estudian los especialistas es que la actividad corresponda a un fenómeno puntual asociado con fallas geológicas del departamento del Tolima. Sin embargo, el director del SGC enfatizó que todavía se requiere más análisis para establecer qué está ocurriendo.

En el caso del enjambre sísmico de Istmina, la entidad contempla que pueda estar relacionado con la migración de fluidos hacia la base de la corteza continental y la cuña del manto de la placa superior. También estudia la posibilidad de que su ocurrencia haya sido favorecida por cambios en el estado de esfuerzos generados por el sismo de magnitud 7,4.

📣Actualizamos la información sobre la actividad sísmica destacada en las últimas horas. Tras el sismo de magnitud 7,4 Mw ocurrido el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, hemos registrado actividad sísmica destacada en Chocó y Tolima, y muchos de ustedes nos han… pic.twitter.com/5Gj9QUrecE — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2026

SGC advierte que los sismos no se pueden predecir

Ante la preocupación que han generado los movimientos registrados en diferentes regiones del país, el director del SGC hizo énfasis en una aclaración: los sismos no se pueden predecir.

“Los sismos, y quiero ser muy enfático, no se pueden predecir. Ningún país del mundo lo ha logrado”, señaló Zuluaga en el video divulgado por la entidad.

El funcionario explicó que Colombia tiene una alta complejidad tectónica, relacionada, entre otros factores, con la interacción de las placas de Nazca y Suramérica, las fallas geológicas activas, la actividad volcánica y el nido sísmico de Bucaramanga.

Por eso, el SGC se encuentra actualmente en una etapa de recopilación y análisis de información para determinar qué relación, si alguna, puede existir entre las diferentes secuencias.

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