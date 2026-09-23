Por: Portal Bogotá

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‘Sembrar el agua’ es el título del solo de danza contemporánea que llegará el domingo 27 de septiembre de 2026 al Museo Colonial de Bogotá, con una función gratuita que invita a los habitantes de la ciudad a sumergirse en la riqueza de las narraciones ancestrales y la exploración artística interdisciplinar. De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza, este evento forma parte de la agenda cultural de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, un movimiento que busca acercar la danza, el arte y la cultura a todos los rincones de la capital.

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La obra está inspirada en el mito muisca de la siembra del agua, un relato oral que atribuye al agua la capacidad de ser un ser vivo, capaz de originar lagunas mediante ofrendas rituales. Este mito, profundamente enraizado en la tradición de los pueblos originarios andinos, sirve de punto de partida para una experiencia poética que recorre los páramos —ecosistemas de gran valor hídrico en Colombia— y sigue el trayecto de los afluentes del país, proponiendo una reflexión sensible sobre la protección del patrimonio natural y cultural.

El espectáculo propone un recorrido por tres ejes: el mito y la tradición, donde se aborda la oralidad ancestral y la importancia del agua en la cosmogonía muisca; memoria y afluentes, que invita a pensar la geografía hídrica nacional y la memoria colectiva para preservar los ríos y lagunas; y finalmente, el lenguaje interdisciplinar, que articula la danza, la experimentación sonora y la plástica visual en un diálogo creativo sobre el cuidado del territorio.

La pieza es interpretada por Danza Fuerza Vital, agrupación fundada en 2021 bajo la dirección de Carolina Salamanca. La maestra en artes escénicas y egresada de instituciones como el Colegio del Cuerpo, la ASAB y el ISA de La Habana, lidera este colectivo que investiga la danza contemporánea fusionada con técnica cubana y afrocontemporánea, con un interés especial en medioambiente, memoria y la figura femenina. Esta propuesta cuenta con la participación de bailarines, músicos y artistas visuales.

La cita será en la carrera Sexta #9-77, en el corazón de Bogotá. La entrada es libre hasta completar aforo, de acuerdo con Idartes. Como parte de una programación cultural variada, el evento busca resaltar la importancia de los espacios artísticos en el tejido comunitario capitalino y su papel en la transmisión de saberes y valores ancestrales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del mito muisca de la siembra del agua presentado en la obra ‘Sembrar el agua’?

En la función, el mito muisca de la siembra del agua se entiende como un relato ancestral donde el agua es considerada un ser vivo y sagrado que puede dar origen a lagunas a través de ofrendas rituales. Esta visión destaca la profunda relación entre las comunidades andinas y los ecosistemas hídricos, subrayando la importancia espiritual y cultural del agua como fuente de vida.

¿Qué caracteriza a la agrupación Danza Fuerza Vital y cuál es su enfoque en ‘Sembrar el agua’?

Danza Fuerza Vital, colectivo dirigido por Carolina Salamanca desde 2021, se caracteriza por la investigación en danza contemporánea combinada con técnicas cubanas y afrocontemporáneas. Su enfoque en ‘Sembrar el agua’ comprende la integración del arte corporal, la música y las artes visuales para cuestionar temas como la memoria, el medio ambiente y el papel de la mujer, siempre a partir de un diálogo con las tradiciones y los saberes ancestrales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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