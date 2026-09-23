Por: Portal Bogotá

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El Museo Colonial de Bogotá será escenario de una propuesta cultural innovadora este sábado 26 de septiembre de 2026, a partir de las 2:10 p. m., donde la historia y la danza se entrelazan en una ‘Visita Bailada’. Esta experiencia, realizada gracias a la gestión de la Casona de la Danza de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a redescubrir el patrimonio de la ciudad a través de una actividad gratuita que requiere inscripción previa, según información proporcionada por la agenda oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Durante este evento, los asistentes podrán realizar un recorrido guiado por las instalaciones históricas y coloniales del Museo Colonial, ubicado en la carrera Sexta #9-77, en pleno centro de la ciudad. El objetivo central es propiciar una reflexión sobre la memoria y el territorio valiéndose de los espacios y objetos del museo, permitiendo así transformar los estímulos patrimoniales en movimiento, de acuerdo con la información detallada en la invitación.

En este contexto, la propuesta va más allá de un recorrido tradicional, pues incorpora un taller de interpretación escénica titulado "Salsa: raíces, baile y comunidad". Este espacio interactivo se concentra en el viaje histórico y sensorial por los orígenes afrocubanos de la salsa, abordando ritmos como la rumba, el guaguancó y el son, hasta llegar a la energía colectiva del casino. Además, se explora la importancia de la danza colectiva y la llamada rueda de casino como formas de integración social y fortalecimiento del tejido comunitario.

La dirección de la actividad estará a cargo de Ingrid Lorena Chaparro y José Daniel Ardila, fundadores de Tem Casino. Esta es una iniciativa autogestionada que desde hace más de tres años se dedica a la formación, práctica y difusión de la modalidad de baile conocida como casino y su variante grupal, la rueda de casino. Ellos conciben la práctica del baile como un espacio activo para el encuentro y el crecimiento social, así como pieza clave para promover la inclusión cultural en la ciudad.

La invitación a esta actividad, respaldada por fuentes oficiales del Instituto Distrital de las Artes, subraya el compromiso de las instituciones culturales distritales en posicionar a Bogotá como un espacio donde el arte, la danza y la historia se viven de manera activa, colectiva y gratuita.

¿Cómo participar en la Visita Bailada en el Museo Colonial de Bogotá?

Para formar parte de esta experiencia cultural denominada ‘Visita Bailada’, usted debe inscribirse previamente a través de los canales proporcionados por la Casona de la Danza de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La entrada es completamente gratuita, pero el cupo está sujeto a inscripción anticipada para garantizar el acceso y la organización del evento.

¿Qué es la rueda de casino y cómo se relaciona con la integración social?

La rueda de casino es una modalidad de baile colectivo originada a partir de los ritmos afrocubanos de la salsa, en la cual varias personas forman un círculo e intercambian parejas al ritmo de coreografías dirigidas. De acuerdo con la información de los organizadores Tem Casino, esta dinámica fomenta el encuentro, la integración y la construcción de tejido social a partir del movimiento compartido y la interacción entre participantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.