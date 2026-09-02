Por: Portal Bogotá

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El domingo 27 de septiembre de 2026, la ciudad de Bogotá se prepara para acoger una de las jornadas musicales más esperadas en el emblemático Teatro al aire libre La Media Torta. El evento, denominado ‘Tortazo Salsa’, ofrecerá una experiencia gratuita y abierta al público para mayores de 14 años, hasta completar el aforo permitido, según información oficial difundida por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. En esta cita, convergerán agrupaciones representativas de la salsa local como La Pambelé, Radio Bembé y Mar Caribe, junto a los selectores en vinilo Dirty Salsa, Rollergal y Gina Reyes, quienes traerán una variada selección musical durante la tarde. Sin embargo, el evento no admite mascotas, por lo que no es considerado ‘pet friendly’.

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De acuerdo con lo señalado por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la intención central de ‘Tortazo Salsa’ es resaltar el dinamismo de la escena salsera bogotana. El evento pone en valor tanto los sonidos tradicionales de este género musical como nuevas formas de creación y circulación, invitando a seguidores de la salsa, artistas, gestores culturales, familias y jóvenes de la ciudad a interactuar, descubrir y celebrar la diversidad de propuestas.

Entre los artistas invitados destaca La Pambelé, una orquesta bogotana que fusiona la salsa dura de los años sesenta y setenta con una mirada contemporánea, consolidándose como una voz emergente de la salsa en Colombia. Este grupo, creado en Bogotá, ha ampliado su presencia internacional y recientemente tuvo una destacada actuación en Canadá junto a la agrupación La 33, lo que refleja el alcance y reconocimiento que la propuesta ha ganado fuera del país.

Asimismo, el cartel contará con Radio Bembé, agrupación consolidada en la escena local de salsa dura. Su estilo recupera el impulso de la denominada ‘vieja guardia’ y lo lleva a presentaciones energéticas donde la descarga instrumental cobra especial relevancia. La agrupación, reconocida además por su tratamiento humorístico y crítico de temáticas sociales, ha sido ganadora de distintas convocatorias distritales y participante de eventos como Salsa al Parque.

También se presentará Mar Caribe, ganadora de la Beca LEP - Producción y Circulación - Red de Escenarios 2026. Su inclusión responde al objetivo del ‘Tortazo Salsa’ de visibilizar agrupaciones que están renovando la salsa en Bogotá. Por otro lado, la presencia de los selectores en formato vinilo, Dirty Salsa, Rollergal y Gina Reyes, amplía la experiencia del evento más allá de los conciertos en vivo, acercando al público a la cultura del coleccionismo, la escucha y la selección musical en formato físico.

La cita musical tendrá lugar en la calle 18 #1-05 Este, a partir de la 1:00 p.m., y la entrada será completamente libre hasta completar el aforo, una oportunidad para vivir de cerca la efervescente escena cultural salsera bogotana.

¿Quiénes son las agrupaciones invitadas al evento ‘Tortazo Salsa’ en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el ‘Tortazo Salsa’ cuenta con la participación de tres agrupaciones principales: La Pambelé, Radio Bembé y Mar Caribe. Cada una representa diferentes perspectivas dentro de la salsa bogotana, fusionando elementos tradicionales y nuevas propuestas, y han sido reconocidas en escenarios nacionales e internacionales.

¿Por qué el ‘Tortazo Salsa’ no es un evento pet friendly en Bogotá?

Según lo indicado en la promoción oficial del evento, el ‘Tortazo Salsa’ no admite ingreso de mascotas, por lo que no se considera un evento pet friendly. Esta restricción se aplica con el ánimo de garantizar la comodidad y seguridad tanto de los asistentes como de los animales en un espacio de alta concurrencia y exposición al sonido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.