Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa adelanta una importante labor para reducir la brecha digital de género. A pesar de que la diferencia en el acceso a internet entre mujeres y hombres se ha acortado, todavía existen desigualdades al momento de adquirir equipos y en el tipo de uso que se le da a la tecnología. Según datos de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), desde 2014 un total de 71.563 mujeres han recibido formación en los Centros de Inclusión Digital de Bogotá, con el objetivo de mejorar sus destrezas, su autonomía y sus oportunidades en el mundo digital.

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Las cifras evidencian que la desigualdad persiste más allá de la simple conexión. En los hogares liderados por mujeres, el 48,6 % dispone de computador portátil, mientras que la cifra asciende a 52,6 % en casas con jefatura masculina. Respecto a computadores de escritorio, la diferencia es también notoria: 22,4 % frente al 28,7 % en hogares con jefatura de hombres.

De acuerdo con la Encuesta Base de Mujeres y Equidad de Género, aunque el acceso general a internet casi se ha igualado, aún se observan diferencias en los usos. Ellas emplean la tecnología principalmente para actividades de bienestar y cuidado; ellos, por su parte, la orientan hacia ámbitos económicos y profesionales. Este dato demuestra que la brecha digital va más allá de contar con conexión, y se extiende a las posibilidades reales de utilizar la tecnología para estudiar, trabajar, generar ingresos, interactuar socialmente, informarse y ejercer derechos.

En este contexto, los Centros de Inclusión Digital, impulsados por la SDMujer, han enfocado sus formaciones en mujeres, acompañando a 71.563 desde agosto de 2014. Entre 2014 y 2016 participaron 9.000 mujeres; entre 2016 y 2020 fueron 20.000; de 2020 a 2024 se vincularon 27.100 y, de julio de 2024 a julio de 2026, otras 15.463 continuaron en estos procesos.

Actualmente, Bogotá tiene 19 Centros de Inclusión Digital y dos unidades móviles, localizados en todas las localidades. Estos espacios, además de formación tecnológica, abordan temas de derechos de las mujeres y enfoque de género, con el propósito de que la apropiación de herramientas digitales fortalezca la autonomía y aumente la participación femenina en distintas esferas de la vida.

Cerrar la brecha digital, de acuerdo con la información proporcionada, significa que más mujeres no solo accedan a la tecnología, sino que la utilicen para expandir sus oportunidades y fortalecer su autonomía y su capacidad de ejercer derechos plenamente.

¿Cómo reducen los Centros de Inclusión Digital la brecha digital de género en Bogotá?

Los Centros de Inclusión Digital de la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá ofrecen formación especializada en habilidades tecnológicas, derechos de las mujeres y perspectiva de género, permitiendo que más mujeres adquieran conocimientos prácticos y herramientas que refuerzan su autonomía y participación en diferentes aspectos de la sociedad.

¿Qué revela la Encuesta Base de Mujeres y Equidad de Género sobre el uso de tecnología entre mujeres y hombres?

La Encuesta Base de Mujeres y Equidad de Género muestra que, si bien el acceso a internet es casi igual entre mujeres y hombres, persisten diferencias marcadas en los usos que cada grupo da a la tecnología: las mujeres lo emplean sobre todo en temas de bienestar y cuidado, mientras que los hombres se centran en fines económicos y profesionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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