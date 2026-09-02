Por: El Espectador

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La investigación por el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta continúa avanzando, y la reciente captura de alias ‘Bambam’ se convierte en una pieza clave para esclarecer el caso. Según informó la Policía y la Fiscalía, alias ‘Bambam’ ha sido señalado como el segundo cabecilla y articulador de la estructura criminal responsable de planear el ataque que terminó con el asesinato del empresario arrocero, crimen que tuvo lugar el 11 de febrero en el norte de Bogotá. Este hecho se produjo por una confusión de identidad, ya que, de acuerdo con la información oficial, el objetivo era en realidad el empresario Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, con quien Aponte fue confundido.

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La relevancia de alias ‘Bambam’ dentro de la organización —según los investigadores— radica en su rol estratégico: fue quien creó el grupo de WhatsApp llamado “Gladiadores”, canal usado por los miembros de la banda para coordinar movimientos y encuentros en los días previos al crimen. La Fiscalía ha empleado estos mensajes, junto con videos captados por cámaras de seguridad y otros elementos probatorios, para trazar los pasos y actuaciones del grupo antes del asesinato.

La captura de ‘Bambam’ se produjo mientras, presuntamente, intentaba huir del país. Según reportó la Policía, fue detenido en el aeropuerto El Dorado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Lima. Además, registra varias anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos relacionados con hurto. La detención de alias ‘Tony’ días atrás, otro de los señalados de ayudar en los seguimientos y la logística del crimen, suma presión sobre la estructura delictiva y abre nuevas líneas de investigación dentro del caso.

El crimen de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, ocurrió en las inmediaciones de un gimnasio en el sector de La Cabrera, Chapinero. Las imágenes recopiladas muestran que el sicario, vestido formalmente, aguardó la salida de sus víctimas y, a las 3:35 de la tarde, se acercó para dispararles varias veces antes de huir en motocicleta. La Policía calificó el ataque como premeditado, y la revisión de más de cien cámaras de seguridad fue crucial para reconstruir la ruta del sicario y los vehículos usados en la fuga.

La Fiscalía sostiene que la confusión entre víctimas se produjo debido a parecidos físicos, revelándose esta hipótesis tras la captura de alias ‘Tony’. Aunque se han esclarecido varios roles dentro de la organización, todavía queda pendiente identificar al autor intelectual, el motivo por el cual Oliver Peñaranda era el objetivo, la fuente de la información y la identidad del sicario que disparó contra Aponte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué confundieron a Gustavo Aponte con el verdadero objetivo del atentado?

De acuerdo con información de la Fiscalía, los integrantes de la organización sicarial habrían confundido a Gustavo Aponte con Olimpo Antonio Oliver Peñaranda debido a similitudes físicas entre ambos, lo que llevó a que Aponte y su escolta fueran atacados en lugar del verdadero objetivo.

¿Quién era alias ‘Bambam’ y cuál fue su papel en el crimen de Gustavo Aponte?

Alias ‘Bambam’ fue identificado como el segundo cabecilla y articulador de la estructura criminal investigada, según la Policía y la Fiscalía. Su papel fue central al crear el grupo de WhatsApp "Gladiadores", la principal herramienta que usaron los miembros de la organización para coordinar operaciones y vigilancias antes del asesinato de Gustavo Aponte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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