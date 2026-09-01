Por: El Espectador

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Una de las plataformas de streaming más reconocidas en el país comunicó oficialmente que entregará una donación de 600 millones de pesos colombianos a la Academia Colombiana de Cine y a la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual, ASOCINDE, con el propósito de respaldar a los trabajadores del sector audiovisual que sufrieron afectaciones por el reciente terremoto. Según informó la empresa, la asignación de estos recursos dependerá de un censo que permitirá identificar las necesidades y los daños experimentados por los profesionales de la industria, y será posteriormente administrada por las dos organizaciones mencionadas.

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Ana María Londoño, quien dirige el área de Contenido de Netflix Colombia, señaló la importancia de actuar de manera rápida y coordinada en medio de las dificultades: “Estamos sumamente conmovidos por lo que está sucediendo en Colombia. Frente a una tragedia de esta magnitud, quisimos actuar rápidamente y de la mano de quienes mejor conocen las necesidades del sector audiovisual: la Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE. Con esta donación buscamos apoyar a trabajadores de la industria que se han visto directamente afectados”.

Además, la Academia Colombiana de Cine, en conjunto con otras entidades que conforman la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE), implementó el Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual, una estrategia adicional para atender las emergencias que impactan al gremio. Sobre esto, Elkin Zair, director ejecutivo de la Academia Colombiana de Cine, afirmó que su deber institucional durante crisis como la actual es acompañar a quienes enfrentan situaciones difíciles dentro del sector y reconocer los esfuerzos de quienes han puesto sus equipos y capacidades al servicio de las labores de búsqueda y rescate. Zair subrayó el espíritu de solidaridad y compromiso que caracteriza a la comunidad audiovisual en estos escenarios.

La ministra de las Culturas, Paola Holguín, expresó su agradecimiento al gesto solidario de la plataforma digital, resaltando cómo la participación del sector privado impulsa procesos de recuperación y fortalece tanto el sector como el desarrollo del país. De acuerdo con la ministra, la articulación de esfuerzos es clave para salir adelante frente a las crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se destinarán los 600 millones de pesos donados al sector audiovisual en Colombia?

La donación de 600 millones de pesos, de acuerdo con el anuncio oficial, será administrada por la Academia Colombiana de Cine y ASOCINDE. Antes de su asignación, se realizará un censo para identificar a los profesionales afectados y sus principales necesidades tras el terremoto, asegurando así que los recursos lleguen directamente a quienes más lo requieran.

¿Qué es la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE)?

Según la información presentada, FIACINE es una organización que agrupa varias academias de cine de países iberoamericanos. Junto con la Academia Colombiana de Cine, colaboró en la creación del Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual, una herramienta destinada a ayudar a profesionales del sector audiovisual ante situaciones de emergencia como la vivida recientemente en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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