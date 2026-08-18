Por: El Espectador

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El esperado cierre de la adaptación de ‘Cien años de soledad’ en Netflix ya tiene fecha de lanzamiento: la plataforma anunció que el episodio final llegará el 26 de agosto, tras haber lanzado los siete capítulos previos de la segunda parte el pasado 5 de agosto. Este capítulo especial, dirigido por Laura Mora, es presentado por la plataforma como una entrega con “la ambición y la escala de un largometraje”, dándole un tratamiento cinematográfico a la conclusión de la emblemática novela de Gabriel García Márquez. Así lo informa el comunicado oficial de Netflix.

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El elenco que dará vida a los personajes principales en este desenlace incluye a reconocidos actores. Margarita Rosa de Francisco interpreta a Fernanda del Carpio en su etapa más madura, mientras que Emmanuel Restrepo encarna a José Arcadio, también llamado ‘el papa’. Estefanía Piñeres da vida a Amaranta Úrsula y Sebastián Osorio asume el rol de Aureliano Babilonia. De acuerdo con el adelanto de Netflix, el ficticio pueblo de Macondo “verá nacer a su último miembro” cuando llegue el cumplimiento de la ancestral profecía que marca la historia de los Buendía.

La sinopsis oficial revela que la trama final parte de la situación de Aureliano Babilonia, quien permanece sometido a la autoridad de Fernanda del Carpio, mientras se ocupa en descifrar los misteriosos manuscritos de Melquíades, personaje central para la comprensión del destino de la familia. Tras el fallecimiento de Fernanda, José Arcadio regresa de Roma y busca en Macondo la herencia que le corresponde a los Buendía. La sinopsis también resalta un elemento crucial: “el encuentro entre dos extraños de la misma sangre despertará al joven Aureliano Babilonia a la vida”, haciendo referencia al vínculo romántico que se desarrolla con Amaranta Úrsula tras su regreso a Macondo, luego de la trágica muerte de José Arcadio.

De esa relación surge un hijo varón, lo que representa el cumplimiento de la maldición anunciada en la obra: “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra”. Como símbolo de ese destino, el póster oficial del episodio muestra a un bebé con cola de cerdo, iconografía inconfundible de la novela. De acuerdo con Netflix, la producción ha contado con el respaldo de la familia de García Márquez y fue realizada en Colombia, consolidándose, según la plataforma, como una de las creaciones audiovisuales más ambiciosas hechas en Latinoamérica.

¿Cuál es la profecía que marca el final de ‘Cien años de soledad’ en la serie de Netflix?

La profecía fundamental que atraviesa la historia de los Buendía en ‘Cien años de soledad’ advierte que “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra”. En la adaptación de Netflix, esta predicción se cumple con el nacimiento del último miembro de la familia, simbolizado por un bebé con cola de cerdo, cerrando así la línea familiar y el ciclo de la novela.

¿Cómo participa Margarita Rosa de Francisco en el final de ‘Cien años de soledad’ en Netflix?

La actriz Margarita Rosa de Francisco interpreta a Fernanda del Carpio, personaje principal en el desenlace de la serie. Su papel es clave, pues representa la figura de autoridad bajo la que permanece Aureliano Babilonia hasta la muerte de ella, momento que desencadena los últimos hechos de la historia, tales como el regreso de José Arcadio y el cumplimiento de la profecía familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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