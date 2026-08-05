Por: El Espectador

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Cincuenta años han pasado desde aquel día en que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán emprendieron su huida de Macondo, buscando escape del fantasma de Prudencio Aguilar y persiguiendo el sueño del mar. Macondo, que alguna vez fue apenas un pequeño poblado de barro y cañabrava, ahora es un escenario más amplio donde la violencia bipartidista ha echado raíces profundas. Con este trasfondo inicia la segunda temporada de la serie “Cien años de soledad” de Netflix, producción dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno y basada en la célebre novela de Gabriel García Márquez. De acuerdo con la información disponible, a partir del miércoles 5 de agosto, los primeros siete episodios de esta segunda entrega podrán verse en la plataforma, abarcando la segunda parte de la novela y preparando a la audiencia para el gran final, cuyo lanzamiento será el 26 de agosto.

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La narrativa retoma la historia con la propuesta de un nuevo cese al fuego entre fuerzas militares y revolucionarios, liderados por el coronel Aureliano Buendía. Dentro de este escenario reaparecen Aureliano Segundo y José Arcadio Segundo, los hermanos gemelos presentados en la primera temporada, quienes ahora se han convertido en adultos con deseos y caminos opuestos: mientras Aureliano Segundo es célebre por sus fiestas en el pueblo, José Arcadio Segundo hereda la inclinación exploradora de su padre. Ambos personajes experimentarán romances esenciales bajo la influencia de Petra Cotes, papel que en su versión joven interpreta Ángela Cano y en la adulta, Licinia Alzate.

Uno de los personajes sobresalientes de esta etapa es Fernanda del Carpio, interpretada en diferentes etapas de la vida por Laura Taylor, Carla Baratta y Margarita Rosa de Francisco. Su llegada a la familia Buendía, bajo la promesa falsa de una corona, traerá consigo estrictas reglas y un orden particular. De su matrimonio con Aureliano Segundo nacen Renata Remedios ‘Meme’, José Arcadio y Amaranta Úrsula, figuras que jugarán un papel central en la genealogía familiar de esta adaptación, según lo reseñado por El Espectador.

La serie también incorpora al simbólico Mauricio Babilonia, acompañado por su legendario ejército de mariposas amarillas, y muestra momentos determinantes de la obra: el ascenso de Remedios, la llegada de la compañía bananera y la masacre que infligió al pueblo, así como el diluvio de casi cinco años. Esta segunda temporada debe responder a la expectativa de adaptar con fidelidad y sensibilidad una de las historias literarias más emblemáticas de Colombia, dejando en manos del público el juicio sobre su éxito o fracaso en dicha tarea.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de la serie “Cien años de soledad” en Netflix?

De acuerdo con la información del artículo, los primeros siete episodios de la segunda temporada estarán disponibles en Netflix a partir del miércoles 5 de agosto. El desenlace, llamado “Gran final”, se podrá ver a partir del 26 de agosto.

¿Qué hechos importantes de la novela “Cien años de soledad” estarán en la segunda temporada de la serie?

Según la adaptación mencionada en El Espectador, la segunda temporada presentará acontecimientos cruciales como el ascenso al cielo de Remedios, la llegada de la compañía bananera y la masacre asociada, así como el extenso diluvio de cuatro años, once meses y dos días, entre otros sucesos emblemáticos para los seguidores de la obra original.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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