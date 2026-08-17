Por: EL PILON SA

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El talento vallenato se destaca en la adaptación de ‘Cien años de soledad’. Ana Milena Machado y Luis Mario Jiménez, actores de la región Caribe, celebran su participación en la exitosa producción de Netflix y Dynamo, basada en la novela de Gabriel García Márquez. Su presencia en la serie representa un reconocimiento a los intérpretes del Cesar, quienes han tenido la oportunidad de mostrar su autenticidad y arraigo cultural en un proyecto internacional.

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Machado da vida a Santa Sofía de la Piedad, un personaje sensible inmerso en la genealogía de la familia Buendía. La actriz describe a Santa Sofía como una mujer tierna, humilde y sencilla, cuya historia conecta con el dolor de muchas madres colombianas que enfrentan pérdidas insuperables. “Es la mamá de todos estos chicos de la generación de los Buendía. Es un personaje muy tierno, muy humilde, muy sencillo”, expresó Machado, señalando que, en la segunda parte de la serie, se fortalecerá la dimensión íntima y dolorosa de este personaje y de otras mujeres en la narración. Según sus palabras, la producción pone en relieve el sufrimiento de ver partir a los hijos, una realidad que aún repercute en el país.

Por su parte, Luis Mario Jiménez interpreta a un godo, miembro de la comunidad conservadora, cuyo papel está marcado por el resentimiento y los conflictos políticos que rodean al coronel Aureliano Buendía. El actor resalta que tanto la preparación de los personajes como la ambientación fueron cuidadas con detalle; incluso el elenco de figuración estaba conformado por actores formados en teatro, lo que aportó a la calidad de las escenas, de acuerdo con Jiménez.

Ambos actores coincidieron en que el proceso de selección fue riguroso. El equipo de casting recorrió municipios y corregimientos del Cesar en busca de intérpretes que pudieran impulsar la autenticidad de la adaptación. Machado llegó a la producción tras varias rondas de castings presenciales y virtuales, mientras Jiménez acompañó al equipo de selección a lugares como Media Luna, El Rincón y Tocaimo. Como explicaron, la elección de talento local respondió al propósito de conservar el acento, las costumbres y el físico del Caribe colombiano.

De acuerdo con los testimonios de Machado y Jiménez, la serie es una invitación para que los cesarenses y el público caribeño se reconozcan en la producción y valoren la oportunidad de ver su cultura reflejada en una historia universal. Ambos esperan que esta experiencia motive la formación artística en el departamento y la llegada de más proyectos audiovisuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se eligió el elenco de Cien años de soledad en el Cesar?

El equipo responsable del casting recorrió varios municipios y corregimientos del departamento del Cesar, como Media Luna, El Rincón y Tocaimo, buscando intérpretes capaces de aportar autenticidad a la adaptación. De acuerdo con las declaraciones de Luis Mario Jiménez y Ana Milena Machado, este proceso incluía pruebas presenciales y virtuales, y tenía el objetivo de conservar las particularidades del acento, las costumbres y el físico del Caribe colombiano en la producción.

¿Cuál es la importancia de Santa Sofía de la Piedad en la serie Cien años de soledad?

Según lo expresado por Ana Milena Machado, Santa Sofía de la Piedad es una figura materna central en la narrativa de la familia Buendía. Su historia refleja el dolor y las pérdidas que enfrentan muchas mujeres y madres, y en la segunda parte de la serie se explora aún más profundamente su dimensión sensible y sufrida. Este personaje actúa como un espejo de las realidades sociales y emocionales que afectan a las madres en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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