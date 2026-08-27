Por: Caracol TV

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Enrique y Meghan, conocidos como los duques de Sussex, arribaron este miércoles al Reino Unido junto a sus hijos, Archie y Lilibet, después de seis años marcados por tensiones con la Casa Real británica. Según la BBC y un adelanto inicial de The Telegraph, la familia llegó en avión privado al aeropuerto de Birmingham, en el centro de Inglaterra, para instalarse por un periodo indefinido en su país natal. Esta mudanza ha sido cuidadosamente seguida por la prensa, que reportó la inminencia de su llegada minutos antes de que se hiciera oficial el aterrizaje.

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La decisión de Enrique, hijo de Carlos III, y Meghan coincide con la inscripción de sus hijos en un colegio británico, del cual no se ha hecho público el nombre por motivos de seguridad, aunque The Telegraph estima que será una institución privada. Además de Archie y Lilibet, la pareja ha llevado consigo a sus perras Mia y Paula. El regreso de la familia Sussex ocurre tras su partida en 2020 hacia California, motivada por el deseo de buscar independencia financiera y alejarse de los deberes oficiales de la monarquía.

Durante su estadía en Estados Unidos, Enrique y Meghan provocaron diversas controversias relacionadas con la familia real. Uno de los episodios más recordados fue su entrevista con Oprah Winfrey, donde aludieron a comentarios racistas dentro de la familia sobre el posible color de piel de Archie antes de su nacimiento, así como el mal trato que Meghan aseguró recibir, en parte por su origen mestizo. Además, Meghan relató que la princesa de Gales, Catalina, la hizo llorar durante la preparación de la boda, contradiciendo versiones anteriores no corregidas por la monarquía.

El distanciamiento se acentuó a través de un documental de Netflix y la publicación de la autobiografía ‘En la sombra’ (‘Spare’), en la que el duque acusó a su hermano, el príncipe Guillermo, de agredirlo físicamente durante una discusión y expuso la supuesta actitud "peligrosa" de su madrastra, la reina Camila, frente a los medios. El pasado julio, Enrique y Meghan visitaron de forma privada al rey en la residencia de Highgrove, aunque, según filtraciones citadas por EFE, no compartieron entonces su intención de regresar.

En cuanto a rumores sobre una posible participación de Meghan en la serie de Netflix ‘The Gentlemen’, la exdirectora de Vanity Fair Tina Brown lo desmintió, atribuyendo el descarte a una "reacción negativa". Enrique por su parte ha mantenido varios enfrentamientos legales con la prensa británica, sin obtener fallos favorables.

AGENCIA EFE

¿Por qué Enrique y Meghan Sussex regresaron al Reino Unido con sus hijos?

El regreso de Enrique y Meghan al Reino Unido, de acuerdo con información de la BBC y The Telegraph, se relaciona con la decisión de la pareja de establecerse temporalmente y matricular a sus hijos Archie y Lilibet en un colegio británico. Si bien algunos medios especularon que Meghan podría retomar su carrera actoral, este rumor fue desmentido luego de una reacción negativa.

¿Cuáles han sido las principales polémicas entre Enrique y Meghan y la familia real británica?

Las disputas más relevantes han girado en torno a acusaciones de racismo y maltrato hacia Meghan, reveladas durante una entrevista con Oprah Winfrey y profundizadas en el documental de Netflix y en el libro autobiográfico ‘En la sombra’. Enrique también denunció conflictos físicos con su hermano, el príncipe Guillermo, y criticó la relación de la reina Camila con la prensa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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