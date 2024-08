Por: Canal Uno

Luego de la sonada visita de los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, a Colombia, ha surgido una polémica debido a un informe del reconocido medio británico ‘The Sun’, que indica en su columna que dicha visita le habría costado país más de 8.000 millones de pesos.

En detalle, el citado diario señala que la millonada que se habría gastado el Gobierno Nacional, conocido entre sus simpatizantes como el ‘Gobierno del Cambio’, se distribuyó en comodidades para los británicos durante su visita y su esquema de seguridad.

Y es que tanques de la Marina, camionetas blindadas, francotiradores, helicópteros Black Haw, drones especializados, además de una fuerte presencia de la Policía y el Ejército Nacional, caracterizaron la visita de los duques a Colombia.

También se mencionó que el Gobierno, al parecer, le habría pagado una altísima suma de dinero a Harry y Meghan para que vinieran a visitarnos, situación que no pasó desapercibida, pues, según los internautas, mientras el Gobierno prepara reformas para ahorrar dinero, lo estaría gastando en este tipo de eventos.

Entre tanto, otro de los temas que generó polémica en la prensa británica, es que actualmente “Meghan y Harry no son miembros de la realeza de la nobleza británica, no cumplen ninguna tarea real para la institución que les confirmó sus títulos, y que solo se llenan los bolsillos son dinero en efectivo al destrozar a sus familias y a la monarquía en los medios de comunicación y en sus visitas no oficiales”.

Por último, se ha generado un fuerte debate en redes sociales por cuenta de las críticas que ha recibido esta visita a Colombia, porque varios usuarios consideran dicha visita como algo incoherente respecto a la narrativa que ha mantenido Gustavo Petro, en contra de la oligarquía.

