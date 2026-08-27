Por: Caracol TV

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La tragedia que golpeó Islamabad, Pakistán, expuso las vulnerabilidades en la seguridad hospitalaria del país, después de que un incendio devastara la unidad neonatal del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), uno de los hospitales públicos más importantes de la capital. Según datos de la BBC Urdu y CNN, el fuego se produjo durante la mañana, en el tercer piso del área maternoinfantil, y tuvo consecuencias letales: 14 recién nacidos murieron y únicamente uno de los 15 bebés internados logró ser rescatado con vida, de acuerdo con información oficial suministrada por las autoridades del hospital y reportada por diversos medios.

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El siniestro, de acuerdo con un portavoz del hospital citado por la BBC, habría comenzado en una unidad de aire acondicionado y se extendió rápidamente, presuntamente por las conexiones de oxígeno, elemento frecuente en salas donde los bebés permanecían en incubadoras o conectados a equipos especializados, como señaló el ministro de Salud, Mustafa Kamal, a Geo News. CNN, por su parte, indicó que pudo deberse a la explosión de un compresor del aire acondicionado en la sala de recién nacidos, siendo este aspecto parte principal de la investigación que permanece abierta para esclarecer las causas exactas y eventuales responsabilidades.

En la emergencia, los equipos de rescate lograron controlar el incendio poco después de llegar, pero el saldo resultó trágico. Los cuerpos de los 14 bebés fallecidos están en proceso de identificación mediante pruebas de ADN (ácido desoxirribonucleico), requisito informado por la policía para garantizar una entrega adecuada y responder a las solicitudes de los familiares. Escenas de dolor y conmoción rodearon las afueras del hospital, como relató una corresponsal de la BBC, quien evidenció el impacto de la noticia en los padres, algunos de los cuales perdieron a sus hijos de solo días de nacidos.

La reacción oficial no se hizo esperar. El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, manifestaron su pesar por el hecho, ordenaron una investigación inmediata y la creación de un comité para esclarecer lo sucedido en un plazo de 24 horas. Ambos enfatizaron la urgencia de fortalecer los protocolos de seguridad contra incendios en centros de salud, especialmente en áreas sensibles como las neonatales. Estos hechos no solo conmocionan al país, sino que también reavivan el debate sobre la seguridad hospitalaria en Pakistán e incluso en otros países como India, donde en los últimos días también se han producido siniestros similares con víctimas fatales, como reportaron medios como Noticias Caracol.

¿Cuál fue la causa del incendio en el hospital PIMS de Pakistán?

Según la información citada por BBC Urdu y CNN, el incendio en la unidad neonatal del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS) habría tenido origen en una unidad de aire acondicionado, aunque la explosión de un compresor y la propagación por las conexiones de oxígeno también figuran entre las hipótesis. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el motivo exacto y determinar si hubo negligencia o fallas técnicas.

¿Qué medidas de seguridad hospitalaria se anunciaron tras el incendio en Islamabad?

Luego de la tragedia, tanto el presidente Asif Ali Zardari como el primer ministro Shehbaz Sharif hicieron énfasis en la necesidad de fortalecer medidas efectivas de seguridad contra incendios y protocolos de emergencia en hospitales, especialmente en áreas con pacientes vulnerables como recién nacidos. Además, se conformó un comité encargado de investigar la emergencia e identificar a los responsables, obligando a la entrega de un informe en un plazo de 24 horas, según documentos oficiales reseñados en Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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