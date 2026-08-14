Por: El Espectador

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Pakistán ocupa un lugar destacado entre los productores de chile rojo en el mundo, y la pequeña ciudad de Kunri, ubicada en la provincia de Sind, se ha consolidado como la capital nacional de este cultivo. Sin embargo, la subsistencia de generaciones enteras de agricultores que han heredado esta tradición se encuentra bajo amenaza debido al clima extremo, que actualmente domina la región. De acuerdo con la información descrita, oscilaciones de calor abrumador, prolongadas sequías, temporadas de lluvia cada vez más impredecibles y los altos costos asociados han modificado drásticamente el panorama agrícola local.

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Apenas una muestra de esta realidad se observa en el campo de Ahsan Ali Dars, agricultor de Kunri. Lo que antes era un terreno fértil y productivo ahora luce quemado por el sol, con la tierra resquebrajada y zonas donde nada ha crecido. La incertidumbre por la llegada de lluvias pesa sobre él y muchos de sus colegas, quienes ven cómo la sequía y las temperaturas superiores a 49 grados centígrados amenazan con aniquilar por completo sus cultivos. La gravedad de la situación se refleja en la economía, pues según datos recogidos, la agricultura representa cerca de una cuarta parte de la economía de Pakistán y da empleo a la mitad de su fuerza laboral. En un país con más de 250 millones de habitantes, la vulnerabilidad al cambio climático es una de las más altas a nivel global.

Un ejemplo reciente de esta fragilidad fueron las inundaciones de 2022, que según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, destruyeron cerca de 1,8 millones de hectáreas (una extensión semejante a Nueva Jersey) en las provincias de Sind y Punjab. Muchísimos agricultores siguen sin recuperarse de esta tragedia, lo que dificulta aún más sus posibilidades de adaptación a fenómenos climáticos que no dan tregua. Los chiles rojos han sido algunos de los cultivos más afectados: el ciclo violento entre olas de calor e inundaciones arruina cosechas y golpea especialmente a los pequeños productores tradicionales, quienes ven cómo los costos de producción limitan su capacidad de responder a las crisis.

A pesar de las dificultades, la vida en Kunri no se detiene. El mercado de la ciudad, corazón palpitante de la economía local, es testigo del comercio de hasta 200 toneladas métricas diarias de chiles durante la temporada alta, lo que representa más del 85 % de la producción nacional. Sin embargo, la falta de apoyos oficiales sostenidos ha dejado a muchos agricultores repensando su futuro en la agricultura. Ante los desafíos, algunos diversifican sus cultivos para sobrevivir, como Dars, quien destinó parte de su terreno a la papaya, aunque reconoce que con el clima tan cambiante ninguna apuesta ofrece garantías. La impresión general, como él mismo afirma, es que ahora la naturaleza juega en contra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué afecta tanto el cambio climático a la producción de chile rojo en Pakistán?

El cambio climático impacta la producción de chile rojo en Pakistán debido a la combinación de olas de calor extremas, falta de lluvias y una sucesión cada vez más impredecible de inundaciones y sequías, como reporta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estos fenómenos destruyen cultivos, encarecen la producción agrícola y afectan especialmente a los pequeños agricultores.

¿Cuánto contribuye la región de Kunri a la producción de chile rojo en Pakistán?

La región de Kunri representa más del 85 por ciento de la producción total de chile rojo en Pakistán. Durante la temporada posterior a la cosecha, el mercado local comercializa más de 200 toneladas métricas de este producto diariamente, consolidando a Kunri como epicentro nacional e internacional de este cultivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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