Por: El Espectador

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Ocho grabados del pintor francés Henri Matisse, parte de la reconocida serie ‘Jazz’, fueron recuperados por la Policía Civil de São Paulo este jueves, después de haber sido robados en diciembre pasado durante una exposición en la Biblioteca Mário de Andrade, una de las instituciones culturales más importantes de la ciudad. Según informaron fuentes oficiales y la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo, la operación de recuperación se llevó a cabo en un apartamento ubicado en el centro de São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo, tras varios meses de arduas labores de inteligencia. Como resultado, un sospechoso fue capturado en el lugar donde estaban ocultas las obras.

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Las piezas sustraídas pertenecen a ‘Jazz’, una emblemática serie creada por Matisse en 1947, reconocida por su importancia en el arte moderno. Después del hallazgo, las obras fueron devueltas a la Biblioteca Mário de Andrade para reintegrarse a su acervo. Entre los grabados recuperados figuran ‘Le Clown’, ‘Le Cirque’, ‘Monsieur Loyal’, ‘Cauchemar de l’Éléphant Blanc’, ‘Les Codomas’, ‘La Nageuse dans l’Aquarium’, ‘L’Avaleur de Sabres’, y ‘Le Cowboy’, todos ellos de gran valor cultural y patrimonial.

El robo ocurrió el 7 de diciembre de 2025, justo en el último día de la muestra ‘Del libro al museo: MAM São Paulo y la Biblioteca Mário de Andrade’, cuando dos hombres armados ingresaron a la biblioteca y se apropiaron en cuestión de minutos de varias de las obras expuestas. Además de los grabados de Matisse, los delincuentes también sustrajeron cinco obras del artista brasileño Candido Portinari. La policía no ha esclarecido hasta ahora si estas piezas de Portinari han sido recuperadas.

A partir del asalto, la Secretaría Municipal de Cultura reforzó los protocolos de seguridad en la Biblioteca Mário de Andrade y aplicó nuevas medidas para proteger el patrimonio cultural de la institución. De acuerdo con fuentes oficiales, el atraco fue efectuado por una banda especializada en robos de arte. Como parte de la investigación, en diciembre pasado la policía arrestó a dos hombres y una mujer identificados gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Posteriormente, en abril, otras dos personas vinculadas con la organización fueron detenidas por la Policía Federal en Río de Janeiro, durante un intento de robo adicional. Estos avances reflejan la complejidad de las bandas dedicadas a este tipo de crímenes y los esfuerzos continuos de las autoridades por salvaguardar el patrimonio artístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué obras de Henri Matisse fueron recuperadas tras el robo en São Paulo?

De acuerdo con La Policía Civil de São Paulo, se recuperaron ocho grabados de la serie ‘Jazz’: ‘Le Clown’, ‘Le Cirque’, ‘Monsieur Loyal’, ‘Cauchemar de l’Éléphant Blanc’, ‘Les Codomas’, ‘La Nageuse dans l’Aquarium’, ‘L’Avaleur de Sabres’, y ‘Le Cowboy’. Todas estas piezas forman parte del acervo de la Biblioteca Mário de Andrade y fueron devueltas a la institución después de ser halladas durante el operativo policial.

¿Qué medidas tomó la Biblioteca Mário de Andrade tras el robo de las obras de arte?

A raíz del robo en diciembre de 2025, la Secretaría Municipal de Cultura reforzó los protocolos de seguridad dentro de la Biblioteca Mário de Andrade. Además, implementó nuevas directrices con el objetivo de proteger tanto el edificio como el patrimonio cultural alojado en sus instalaciones, según informaron las fuentes oficiales de São Paulo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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