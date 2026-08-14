Por: El Espectador

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Preparar un patacón relleno es una excelente opción culinaria que permite experimentar con diversas combinaciones de sabores, según reportó El Espectador en su especial gastronómico. Este plato, tradicional en la cocina colombiana y conocido por su versatilidad, tiene como base el plátano verde, que al ser cortado y frito adquiere una textura crocante. El proceso comienza cortando cada plátano verde en dos partes iguales, y luego friéndolas a temperatura media hasta lograr un dorado perfecto. Una vez fritos, los plátanos se dejan enfriar por algunos minutos antes de ser aplastados cuidadosamente para formar la base plana y amplia del patacón. Después, estos deben ser refrigerados para conservar su firmeza y textura.

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Mientras los patacones reposan, se preparan los ingredientes del guiso que dará sabor al relleno. Según las recomendaciones de El Espectador, se pican finamente el pimentón, la cebolla y el tomate. En una olla, estos ingredientes se sofríen junto con ajo, pollo en trozos y salchicha parrillera, a los cuales se añade una mezcla de pasta de tomate, paprika, comino y pimienta, acompañados de un poco de agua para integrar y potenciar los sabores. Este guiso se cocina a fuego medio hasta que el pollo y la salchicha estén bien cocidos y los vegetales se deshagan ligeramente, creando una mezcla jugosa y aromática.

Antes del montaje final, el patacón se pasa por una mezcla de agua, ajo y limón, un paso sugerido para aportar un toque diferente y más aromático, de acuerdo con El Espectador. Luego se procede a rellenar cada patacón con el guiso caliente y se cubre con queso para gratinar. El último paso consiste en llevar los patacones al horno o grill para que el queso se funda y se dore ligeramente. El resultado debe servirse caliente, permitiendo disfrutar de la textura crocante del patacón junto con el sabor intenso y equilibrado del relleno gratinado.

¿Cómo se prepara el patacón relleno paso a paso?

El patacón relleno se prepara cortando y friendo plátanos verdes, luego se aplastan y se dejan refrigerar. Paralelamente, se elabora un guiso con pollo, salchicha, tomate, cebolla, pimentón y especias. Después, los patacones pasan por una mezcla de agua, ajo y limón antes de ser rellenados con la preparación, cubiertos con queso y finalmente llevados a gratinar hasta que esté dorado y apetitoso.

¿Qué ingredientes se pueden usar para el guiso del patacón relleno?

Según El Espectador, el guiso para patacón relleno puede hacerse con ingredientes al gusto, entre ellos pollo en trozos, salchicha parrillera, tomate, pimentón, cebolla, ajo, pasta de tomate, paprika, comino, pimienta y agua, logrando así una mezcla jugosa y con mucho sabor, ideal para rellenar los patacones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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