Por: El Espectador

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Abelardo de la Espriella, a solo una semana de asumir la presidencia de Colombia, tomó una decisión clave al designar a John Milton Rodríguez como nuevo liquidador del ministerio de Igualdad y Equidad. Este movimiento, formalizado en el decreto 1219 del 13 de agosto de 2026, marca el reemplazo de Rafael Rodríguez Ortiz, quien había sido designado por la administración de Gustavo Petro apenas tres semanas antes de la transición de gobierno. Según datos oficiales mencionados en El Espectador, el cambio se justifica por la necesidad de consolidar la información institucional y asegurar la continuidad de los procesos en curso, en un contexto de liquidación ministerial que involucra la protección del patrimonio público.

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El cargo de liquidador es de libre designación y remoción por parte del presidente, según el artículo 6 del decreto 626 de 2026. Quien asuma esta responsabilidad debe cumplir con los requisitos legales establecidos para el representante legal del ministerio en liquidación y enfrentará limitaciones y responsabilidades similares a las de este cargo. Parte esencial de sus tareas será la supresión de cargos en el antiguo ministerio y el manejo de la desvinculación de empleados públicos que estuvieron bajo nombramientos por decreto.

Durante los últimos encuentros entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino durante el gobierno Petro, se estudiaba la posibilidad de trasladar algunos empleos a otras entidades del Estado. Aunque esos debates no llegaron a su fin antes del cambio presidencial, esta preocupación por el futuro laboral de los servidores públicos se mantiene vigente en la agenda.

John Milton Rodríguez es un perfil conocido en el ámbito público nacional, principalmente por su labor pastoral y su trayectoria política. Cofundador de la iglesia ‘Misión Paz a las Naciones’ y el partido político ‘Colombia Justa Libres’, el nuevo liquidador ejerció como senador entre 2018 y 2022. También aspiró a la presidencia en 2022, logrando 274.250 votos, que representaron el 1,29 % del total, de acuerdo con lo citado en El Espectador. Aunque pertenecía a la colectividad cristiana, este año decidió abandonar el partido para brindar apoyo al entonces candidato y ahora presidente, Abelardo de la Espriella, con quien mantiene una relación cercana, al igual que con Jaime Andrés Beltrán, actual ministro de Vivienda.

¿Cuáles son las funciones del liquidador del ministerio de Igualdad y Equidad?

El liquidador designado debe encargarse principalmente de la supresión de cargos existentes, gestionar la desvinculación de los empleados nombrados por decreto y velar por la consolidación de la información institucional. Además, debe asegurar la protección del patrimonio público y la correcta finalización de los procesos administrativos relacionados con la liquidación, según el decreto 1219 de 2026.

¿Quién es John Milton Rodríguez y cuál es su trayectoria política?

John Milton Rodríguez es un pastor evangélico, cofundador de la iglesia ‘Misión Paz a las Naciones’ y el partido ‘Colombia Justa Libres’. Fue senador de la República entre 2018 y 2022 y participó como candidato presidencial en 2022, donde obtuvo el 1,29 % de los votos. Este año decidió alejarse de su partido para apoyar abiertamente al presidente Abelardo de la Espriella y mantiene cercanía con funcionarios clave del nuevo gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.