Por: El Espectador

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El Centro Democrático, uno de los partidos más relevantes en el Senado, reaccionó ante las críticas que surgieron luego de que respaldara el permiso al expresidente Gustavo Petro para salir del país sin autorización previa del Congreso durante el año siguiente a su mandato. Según informó El Espectador, la solicitud, presentada mediante una carta firmada por el propio Petro, fue argumentada como necesaria “para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”. Esta aprobación en el Senado se logró con 73 votos a favor, en contraste con 11 votos en contra; el respaldo del uribismo —la segunda bancada más grande en el Congreso— jugó un papel determinante.

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La decisión generó controversia entre algunos congresistas como Alfredo Deluque (La U), “Jotape” Hernández y miembros del partido Salvación Nacional, quienes manifestaron dudas sobre las intenciones de Petro y señalaron la posibilidad de que busque evitar procesos judiciales pendientes. Ante ese escenario, el Centro Democrático publicó un comunicado en el que aclaró que su apoyo al permiso no implica un cambio de postura política frente a Petro, y aseguró: “Seguimos siendo oposición, ejerciendo control político y denunciando sus errores y decisiones cuando afectan al país”.

El partido puntualizó que defendió la imposición de condiciones y mecanismos de vigilancia estrictos para el beneficio concedido. De acuerdo con la declaración oficial, el permiso otorgado no es ilimitado sino que obliga a Petro a informar anticipadamente al Senado las fechas y los destinos de cada viaje internacional, lo que facilita la trazabilidad y el control institucional sobre sus desplazamientos.

El Centro Democrático también recordó que otros expresidentes, entre ellos Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, solicitaron y obtuvieron permisos similares para salir del país tras dejar la presidencia, lo que confirma un precedente institucional. Por último, la colectividad ratificó su rechazo a la persecución política y enfatizó que su oposición a Petro se enmarca en el respeto a la Constitución, subrayando que cualquier limitación posterior debe ser resultado de decisiones de las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Senado aprobó la salida del país de Gustavo Petro tras dejar la presidencia?

De acuerdo con la información presentada por El Espectador, el Senado aprobó el permiso a Gustavo Petro para que pueda salir de Colombia durante el año siguiente a su mandato presidencial, siempre que informe previamente los destinos y fechas de cada viaje. Esta medida, respaldada incluso por la bancada opositora del Centro Democrático, fue justificada con el argumento de que responde a compromisos personales, sociales, políticos y académicos. Además, el control político se mantiene gracias a la obligación de informar los viajes.

¿Es habitual que los expresidentes soliciten permiso para viajar al exterior tras su mandato en Colombia?

Según el comunicado del Centro Democrático citado en El Espectador, es una práctica común que los expresidentes soliciten este tipo de autorización al Senado tras finalizar su mandato. Se mencionaron los casos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes recibieron permisos equivalentes, lo que señala un precedente institucional dentro del Congreso de la República de Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.