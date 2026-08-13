El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ofreció la embajada de Colombia en Londres a Miguel Uribe Londoño, quien aceptó el encargo. De este modo, Uribe Londoño y su esposa, Delia Jaramillo Hoyos, alistan maletas para trasladarse a la capital británica y ocupar la sede diplomática que hasta hace unos días estuvo a cargo de Laura Sarabia, según informó la periodista Darcy Quinn en La FM.

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El anuncio adquiere un fuerte carácter simbólico, ya que coincide con la conmemoración del primer año de la muerte de su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras permanecer más de dos meses en cuidados intensivos como consecuencia de un atentado perpetrado el 7 de junio de ese mismo año en el occidente de la capital.

Más allá del respaldo político, la administración central ha destacado la sólida formación y la extensa trayectoria de Miguel Uribe Londoño para asumir este reto diplomático. Nacido en Medellín el 2 de noviembre de 1952 en el seno de una familia con tradición empresarial y política —hijo del exgobernador de Antioquia Rodrigo Uribe Echavarría y de Olga Elena Londoño Villa—, Uribe Londoño se formó como economista en la Universidad de Miami y como abogado en la Universidad de los Andes. Su perfil incluye especializaciones en administración, contabilidad financiera, análisis de crédito y planeación estratégica, además de una maestría en periodismo.

A lo largo de su carrera ha combinado con versatilidad los sectores público, privado y gremial. Entre sus responsabilidades previas se destacan haber sido secretario económico de la Presidencia durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1979-1982), director de Proantioquia en Bogotá (1982-1984), senador de la República por el Partido Conservador (1990-1991) y presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) entre finales de los años ochenta y 1997. Asimismo, participó en la fundación del Centro Democrático en 2013 y dirigió su seccional en Bogotá hasta 2015, recibiendo a lo largo de los años condecoraciones como la Orden de la Cruz del Sur en Brasil y la Orden de Boyacá en Colombia.

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En el ámbito personal, estuvo casado con la periodista Diana Turbay Quintero —hija del expresidente Julio César Turbay—, con quien tuvo a Miguel Uribe Turbay, y desde 2016 está casado con Delia Jaramillo Hoyos. Tras la tragedia de su hijo, reingresó a la política activa buscando continuar su legado de seguridad y unidad. Ahora, desde la embajada en el Reino Unido, su gestión se centrará en materializar los objetivos del gobierno de la Espriella orientados a la búsqueda de nuevos negocios y la atracción de inversión extranjera para Colombia.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.