La cifra de desaparecidos por el terremoto sigue aumentando. El Gobierno presentó un nuevo balance de la emergencia y confirmó que ya son 379 las personas reportadas como desaparecidas, mientras continúan las labores de búsqueda con apoyo de equipos nacionales e internacionales.

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(Vea también: Alerta en Cali por información falsa luego del terremoto: Alcaldía aclara qué pasará con edificios afectados)

El reporte también confirmó 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 44.936 familias afectadas, además de miles de viviendas, colegios, centros de salud y vías con daños de distinta magnitud.

Gobierno actualizó el balance del terremoto

Durante una declaración oficial, De la Espriella informó que la emergencia deja hasta el momento:

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44.936 familias afectadas.

281 personas fallecidas.

3.971 personas heridas.

379 personas desaparecidas.

10.677 viviendas destruidas.

65.841 viviendas averiadas.

127 edificios colapsados.

2.136 centros educativos comprometidos.

1.168 centros comunitarios afectados.

236 centros de salud averiados.

12 puentes peatonales caídos.

34 puentes vehiculares afectados.

198 vías afectadas.

71 acueductos en riesgo.

5 aeropuertos con averías.

Desaparecidos son la prioridad de las autoridades

El funcionario aseguró que la prioridad del Gobierno es encontrar a las 379 personas desaparecidas, por lo que se están utilizando tanto los recursos nacionales como la ayuda enviada por otros países.

“La prioridad son estas personas. Para eso se están implementando los recursos propios y recursos internacionales que han llegado para acompañar esta búsqueda”, dijo en su alocución.

Asimismo, lamentó el aumento de víctimas mortales y envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas por la tragedia.

Discurso de Abelardo de la Espriella

Estas son las palabras del presidente:

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.