Por: EL PILON SA

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El hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra entre los escombros del edificio María Alvira, en Cali, el jueves 13 de agosto, marcó uno de los momentos más desgarradores tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a varias ciudades colombianas. Isabella, de 23 años, era la última de las trillizas Saavedra Caicedo que permanecía desaparecida tras el colapso del inmueble, lo que mantenía las esperanzas de sus familiares y rescatistas hasta la confirmación de su fallecimiento.

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Desde el momento en que la estructura colapsó, Isabella quedó atrapada junto a varios miembros de su familia. Las labores de rescate, centradas inicialmente en salvar vidas entre los escombros, se enfocaron en ubicarla, mientras sus seres queridos aguardaban noticias. La expectativa de un desenlace favorable se prolongó durante días, para finalmente dar paso a la confirmación más temida: Isabella no sobrevivió al desastre.

La tragedia fue especialmente devastadora para la familia Saavedra Caicedo. Jairo Hernán Saavedra, padre de 63 años, y Victoria Caicedo, madre de 61, también perdieron la vida a causa del desplome del edificio. Sofía, hermana trilliza de Isabella, corrió la misma suerte, mientras Ana María, la tercera de las hermanas, fue rescatada con vida y continúa hospitalizada en Cali. Este hecho constituyó un golpe profundamente doloroso para los sobrevivientes y, en particular, para Ana María, quien aún no conocía la magnitud de la pérdida cuando fue liberada de los escombros.

Las tres hermanas estuvieron siempre unidas por sus proyectos de vida y trabajo académico; estudiaron juntas mercadeo y viajaron a Francia para culminar allí su último semestre. Tras el regreso, tomaron distintos rumbos profesionales, conservando siempre el estrecho lazo fraternal forjado desde pequeñas. El rescate de Ana María se convirtió en símbolo de esperanza entre la tragedia y, según se informó, la joven habría colaborado con los socorristas indicando posibles ubicaciones de sus padres y hermanas, sin conocer todavía el desenlace fatal.

La historia de las trillizas Saavedra Caicedo se suma a las muchas pérdidas que ha dejado el sismo del pasado 10 de agosto, cuyo epicentro fue en San José del Palmar, Chocó, y cuyos estragos se sintieron en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y Quibdó. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) ha reportado hasta el momento 281 fallecidos, 3.971 personas heridas y 379 desaparecidas tras este devastador movimiento telúrico, que transformó la vida de miles de familias colombianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las trillizas Saavedra Caicedo y cómo fue su historia antes del terremoto en Cali?

Las trillizas Saavedra Caicedo, Isabella, Sofía y Ana María, compartieron un lazo profundo desde su nacimiento, estudiaron juntas mercadeo y al culminar su formación académica viajaron a Francia para hacer su último semestre. Pese a tomar caminos profesionales distintos tras regresar a Colombia, mantuvieron una relación cercana tanto a nivel personal como familiar, hasta que el terremoto del 10 de agosto cambió sus vidas para siempre.

¿Cuáles fueron las consecuencias del terremoto en Cali y cuántas víctimas dejó según la UNGRD?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), dejó 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas. El sismo causó graves daños en Cali, así como en otras ciudades como Pereira, Manizales y Quibdó, afectando la vida y los hogares de miles de familias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.