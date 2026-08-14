Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito se presentó este jueves 13 de agosto en la variante de Cartago, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, según información reseñada por medios locales. El siniestro ocurrió cerca del parqueadero Caracolí, en la salida hacia Cali, y tuvo como víctima a Leonardo Caicedo Vera, un conductor procedente de Ibagué conocido entre sus allegados con el apodo de “Socito”.

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Las primeras informaciones, difundidas por las autoridades, indican que Leonardo Caicedo Vera se encontraba en un costado de la vía cuando habría tropezado accidentalmente. Este incidente lamentable lo dejó expuesto en la carretera, justo en el momento en que un vehículo de carga transitaba por el lugar. El conductor fue arrollado por este automotor, lo que le provocó graves heridas que, desafortunadamente, le causaron la muerte en el mismo sitio del accidente. La gravedad del impacto impidió cualquier maniobra de auxilio que pudiera salvar su vida.

Una vez ocurrido el accidente, la escena fue acordonada por las autoridades de tránsito competentes. Durante las primeras diligencias, se hallaron documentos personales de la víctima, lo que permitió su identificación formal sobre el terreno. El proceso posterior incluyó la labor de inspección técnica al cadáver, así como la recolección minuciosa de pruebas y testimonios en el sitio del siniestro.

Corresponde a las autoridades de tránsito y judiciales adelantar la investigación necesaria para esclarecer las circunstancias exactas en las que Leonardo Caicedo Vera fue arrollado. Este examen detallado deberá esclarecer si hubo imprudencia, falla mecánica o cualquier otro factor contribuyente en los hechos. Por ahora, la información conocida es de carácter preliminar y queda en manos de los organismos oficiales la tarea de establecer las responsabilidades respectivas.

¿Qué ocurrió en el accidente fatal de la variante de Cartago Valle del Cauca?

El accidente se produjo cuando Leonardo Caicedo Vera, un conductor oriundo de Ibagué, habría tropezado a un costado de la vía y fue posteriormente arrollado por un vehículo de carga. El hecho se presentó cerca del parqueadero Caracolí, en la salida hacia Cali, y ocasionó la muerte inmediata de la víctima debido a la gravedad de las heridas.

¿Quién era Leonardo Caicedo Vera y cómo fue identificado tras el siniestro?

Leonardo Caicedo Vera, conocido por sus allegados como “Socito”, era un conductor de Ibagué. Fue identificado en la escena del accidente gracias a los documentos personales encontrados junto a su cuerpo, permitiendo así a las autoridades confirmar su identidad de manera formal tras el fatal siniestro vial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.