Por: Noticiero 90 minutos

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Las familias cuyos inmuebles presentaron daños estructurales como consecuencia del reciente terremoto pueden acceder a una opción especial para suspender o cancelar los servicios públicos proporcionados por Empresas Municipales de Cali (Emcali). Esta iniciativa apunta a reducir la carga administrativa y económica para quienes, por seguridad, han debido desalojar sus residencias y no están en condiciones de asumir pagos por servicios que no están usando. De acuerdo con la información divulgada a través del portal de Emcali, los usuarios afectados encontrarán en la web institucional la sección específica denominada “Clausura de servicios”, donde podrán iniciar el proceso.

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El trámite se realiza de manera virtual a través del sitio web de Emcali. Una vez en la plataforma, el usuario debe acceder al banner “Clausura de servicios” y completar un formulario digital. En este formulario se solicita el número de contrato, la dirección precisa del inmueble afectado, el nombre completo del solicitante, así como un teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico. Según la información disponible, la inclusión de estos datos es imprescindible para que Emcali pueda identificar y tramitar correctamente cada caso.

Adicionalmente, los solicitantes tienen la opción de adjuntar copias del documento de identidad y de la factura de servicios públicos; aunque estos anexos no son obligatorios, Emcali recomienda suministrarlos para agilizar la validación y respuesta al requerimiento. Tras verificar que la información suministrada es correcta, el usuario debe enviar el formulario. La empresa notificará cualquier novedad sobre el proceso mediante el correo electrónico registrado en la solicitud.

Esta medida temporal, según lo reportado por el Noticiero 90 Minutos, refleja la intención de Emcali de facilitar los procedimientos en momentos de emergencia, asegurando que ninguna familia tenga que cargar con el costo de servicios públicos mientras su vivienda está inhabilitada a causa del sismo. El proceso virtual busca evitar desplazamientos innecesarios y brindar un soporte rápido a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad tras el desastre natural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo solicitar la cancelación de servicios públicos en Emcali por daños del terremoto?

Para solicitar la cancelación de servicios públicos a Emcali debido a daños estructurales tras el terremoto, usted debe ingresar al sitio oficial de Emcali, seleccionar el banner “Clausura de servicios” y diligenciar el formulario con la información básica del inmueble y datos de contacto. Es recomendable adjuntar, aunque no es obligatorio, una copia de su documento de identidad y la última factura de servicios públicos para facilitar la gestión.

¿Qué documentos se requieren para tramitar la suspensión de servicios públicos en viviendas afectadas por el sismo?

Los documentos esenciales para la solicitud son el número de contrato, dirección completa, nombre del solicitante, teléfono y correo electrónico. Opcionalmente, podrá adjuntar el documento de identidad y una factura de servicios públicos; estos últimos no son obligatorios, pero pueden hacer más ágil el proceso según lo señalado por Emcali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.