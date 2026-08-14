La Alcaldía de Pereira restringió el tránsito peatonal, vehicular y de motocicletas en un sector del centro de la ciudad debido al riesgo que presenta el Edificio Invico, afectado por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

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(Vea también: Bogotá refuerza atención y coordinación para recibir pacientes afectados por el terremoto de 7,4 registrado en agosto de 2026)

La estructura sufrió el derrumbe de varios pisos durante el movimiento telúrico y posteriormente fue escenario de operaciones de búsqueda y rescate por parte de los organismos de emergencia.

Ante las condiciones del inmueble y la posibilidad de un nuevo colapso, las autoridades mantienen acordonada la zona para evitar que personas ingresen al área de riesgo.

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🚨 RIESGO DE COLAPSO PROHIBIDO EL INGRESO A LA ZONA EN EL SECTOR INVICO Por alto riesgo de colapso, queda estrictamente restringido el ingreso de peatones, vehículos y motocicletas, entre la calle 10 hasta la calle 15 y la carrera 12 hasta la carrera 15. pic.twitter.com/g4iejgnYeK — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 14, 2026

¿Qué zona de Pereira está cerrada por el terremoto?

De acuerdo con la información de la Alcaldía, la restricción comprende el cuadrante ubicado entre las calles 10 y 15 y las carreras 12 y 15.

Dentro de este perímetro está prohibido el ingreso o tránsito de:

Peatones.

Vehículos.

Motocicletas.

La medida busca mantener despejada el área mientras se desarrollan las acciones de atención y se evalúan las condiciones de la estructura.

Para quienes necesiten desplazarse por el sector, las autoridades establecieron ajustes en la circulación y rutas alternativas, contempladas dentro del mapa oficial de cierres.

El edificio ya había sido escenario de labores de rescate

El Edificio Invico sufrió daños importantes durante el terremoto y el colapso de varios de sus niveles obligó a desplegar organismos de socorro para adelantar operaciones de búsqueda entre los escombros.

Ahora, la preocupación está relacionada con la estabilidad de la estructura y el riesgo que podría representar para quienes circulen cerca del inmueble.

La restricción hace parte de las medidas preventivas adoptadas en Pereira después del terremoto, que también dejó afectaciones en otras edificaciones de la ciudad.

Por ahora, las autoridades piden respetar el perímetro acordonado y evitar ingresar al sector restringido, mientras continúan las evaluaciones y las labores relacionadas con la emergencia.

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