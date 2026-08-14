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El departamento del Cauca atraviesa una delicada situación geológica desde el 1 de agosto de 2026, cuando el Servicio Geológico Colombiano (SGC) elevó la alerta del volcán Puracé a nivel naranja. Esta decisión, según lo informado por el SGC, significa que la probabilidad de una erupción es considerable en los próximos días o semanas, debido a un notorio incremento en la energía sísmica y las emisiones de gases registrados en las inmediaciones del volcán. El contexto se agrava porque coincide con los esfuerzos de recuperación tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en Chocó, el cual, de acuerdo con balances oficiales, ha provocado 273 muertes y miles de damnificados en el occidente colombiano.

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A pesar de la preocupación de la ciudadanía, el Servicio Geológico Colombiano ha sido claro al señalar que no existe relación directa entre la actividad sísmica del terremoto y el comportamiento del volcán Puracé. Las autoridades explican que, mientras el sismo fue consecuencia de procesos tectónicos en el océano Pacífico, el volcán responde a su propia dinámica interna, caracterizada actualmente por un aumento de temperatura en las emisiones y una liberación continua de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

El impacto de la actual crisis volcánica se siente en áreas clave de la región. La Aeronáutica Civil ordenó el cierre temporario del aeropuerto Guillermo León Valencia en Popayán ante el riesgo que representan las cenizas para los vuelos, sumándose a restricciones similares ya implementadas por el sismo. El Parque Nacional Natural Puracé permanece cerrado al público, prohibiéndose toda actividad de ascenso a la cumbre por la inestabilidad del sistema y la amenaza de explosiones freáticas.

Según los modelos internos, una gran erupción del Puracé implicaría la expulsión de corrientes piroclásticas y flujos de lodo volcánico, lo que pondría en peligro no solo a unas 15.000 personas en zonas inmediatas como Coconuco, Puracé y Paletará, sino también a recursos hídricos de vital importancia nacional. La ubicación del volcán en la llamada “Estrella Hidrográfica” —el punto de nacimiento de ríos fundamentales como el Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá— hace que una contaminación de estas fuentes signifique una afectación grave para el suministro de agua de millones de colombianos y para ecosistemas de páramo únicos.

Actualmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los cabildos indígenas coordinan acciones de prevención, reiterando la necesidad de atender solo los boletines oficiales y evitar difundir rumores. La disciplina y el respeto a las restricciones son, en este momento, la principal defensa contra una potencial catástrofe natural.

¿Por qué el volcán Puracé está en alerta naranja y cuáles son los riesgos principales?

El volcán Puracé fue declarado en alerta naranja por el Servicio Geológico Colombiano debido al aumento de energía sísmica y emisiones de gases, lo que indica una alta posibilidad de erupción en corto plazo. Los riesgos principales incluyen la liberación de flujos piroclásticos y lodo volcánico, así como la posible contaminación de los sistemas hídricos nacidos en la zona y peligro para la vida de miles de habitantes cercanos.

¿Qué significa la estrella hidrográfica y por qué es importante en el contexto del volcán Puracé?

La “Estrella Hidrográfica” se refiere al sitio donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. En el caso del volcán Puracé, cualquier evento eruptivo que contamine estas fuentes tendría consecuencias irreversibles para el suministro de agua de millones de colombianos y para la preservación de ecosistemas de páramo, por lo que su seguridad es clave durante la actividad volcánica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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