Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registró tres emisiones de ceniza entre las 2:00 p.m. del 8 de agosto y la tarde del 9 de agosto. Según la entidad, la columna de ceniza alcanzó una altura máxima de 300 metros. Habitantes de la vereda Cristales, situada en el municipio de Puracé, confirmaron la última de estas emisiones, mientras que desde la vereda Cobaló se reportó caída de ceniza, lo que evidencia un impacto en áreas pobladas cercanas.

Sigue a PULZO en Discover

En el informe entregado por el SGC, se detalla que persiste actividad sísmica bajo el cráter del volcán, relacionada con el movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos. No obstante, la sismicidad asociada al fracturamiento de roca se mantiene en niveles muy bajos tanto en cantidad como en intensidad, con epicentros localizados entre uno y dos kilómetros debajo del cráter. Esta información sugiere que, por ahora, la actividad principal se centra en el sistema de fluidos y no en la fractura de roca. Además, el SGC resaltó que no se han detectado anomalías térmicas en el fondo del cráter del Puracé durante este periodo.

Respecto al monitoreo de gases, el SGC indicó que los flujos de dióxido de azufre (SO₂) continúan por encima del promedio histórico de este volcán. Las imágenes satelitales muestran concentraciones importantes de este gas atmosférico, el cual se dispersa hacia el noroccidente. A esto se suma el incremento progresivo en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo, mostrando una alteración significativa en la dinámica volcánica. Los registros actuales superan ampliamente los valores de referencia, lo que llevó al SGC a mantener la alerta naranja, que indica una variación considerable del comportamiento habitual del Puracé.

El SGC advirtió que, mientras se sostenga el nivel de alerta naranja, podrían darse cambios temporales en los niveles de actividad, lo que significa que una disminución aparente no necesariamente corresponde a un retorno a la normalidad. Para que se modifique el estado de alerta a amarillo, se requiere un periodo prolongado de observación que permita verificar tendencias hacia la estabilidad, revisando todos los parámetros monitoreados. Las recomendaciones actuales del SGC son no aproximarse a las zonas de cráter de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones inesperadas de ceniza o gases nocivos, además de estar atentos a los boletines diarios y seguir las indicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Qué significa la alerta naranja en el volcán Puracé?

La alerta naranja, según el Servicio Geológico Colombiano, indica un cambio significativo en la actividad volcánica con respecto a su comportamiento habitual. Esto implica la posibilidad de emisiones de ceniza, gases o incrementos en sismicidad y hace necesario un monitoreo continuo y la adopción de medidas preventivas por parte de la población y las autoridades.

¿Qué riesgos representan las emisiones de ceniza y gases del volcán Puracé para la población cercana?

Las emisiones de ceniza y gases del volcán Puracé, de acuerdo con el SGC, presentan riesgos como problemas respiratorios, daño a cultivos y contaminación del agua en áreas cercanas. Por esta razón, se recomienda a la población no acercarse a las zonas de cráter y mantenerse informada por los canales oficiales de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.