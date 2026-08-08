Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Durante la jornada en la que Abelardo de la Espriella asumía la presidencia, Colombia vivió una ola de ataques armados dirigidos principalmente contra las fuerzas públicas y la infraestructura estatal. Uno de los hechos más graves ocurrió en el corregimiento de San Roque, zona rural de Curumaní, en el departamento de Cesar, donde la subestación de Policía fue blanco de un atentado perpetrado con drones. Este ataque dejó como saldo la muerte del subintendente Algemiro Rodelo Canchila, un uniformado que dedicó 18 años al servicio de la Policía Nacional. Según datos entregados por la propia institución, Rodelo Canchila era reconocido por su compromiso y vocación, “entregando su vida a la misión de proteger a los ciudadanos con honor, compromiso y vocación”. Asimismo, otro policía resultó herido y la infraestructura de la subestación sufrió graves afectaciones debido a las explosiones ocasionadas por los artefactos lanzados.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación preliminar determinó que los explosivos, calificados como de alto impacto, fueron lanzados desde drones, una modalidad que ha ido en aumento para vulnerar la seguridad en zonas rurales. Aunque hasta el momento las autoridades no han identificado plenamente a los responsables, en primeras indagaciones fue señalada la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), lo cual mantiene la atención sobre los grupos armados al margen de la ley en dicho territorio.

Los atentados se extendieron por otras regiones del país en esa misma jornada. En Caldono, Cauca, se reportó un ataque a la estación de Policía por parte de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias ‘Iván Mordisco’. En López de Micay, también en Cauca, hubo disparos contra el Batallón de Infantería N.56 del Ejército, seguidos por un intento fallido de ataque con dron. En Guadalupe, Antioquia, drones lanzaron explosivos contra la estación de Policía Porce y, en Ituango, apareció un cilindro con los colores nacionales y las siglas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, en Planadas, Tolima, el Batallón de Operaciones Terrestres No. 18 del Ejército fue atacado con explosivos desde drones, causando daños materiales. Finalmente, en Teruel, Huila, se lanzó un artefacto contra la alcaldía municipal, donde también funciona la Policía, dejando a un civil herido.

¿Quién era Algemiro Rodelo Canchila, el subintendente de la Policía muerto en el ataque en Curumaní?

Algemiro Rodelo Canchila era un subintendente con 18 años de servicio en la Policía Nacional de Colombia. De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, era un funcionario dedicado que cumplió su labor con honor y vocación, y su muerte durante el atentado en San Roque representa una gran pérdida para la fuerza pública.

¿Cómo se están utilizando los drones en ataques contra la fuerza pública en Colombia?

Según las investigaciones citadas por la Policía Nacional, los drones están siendo utilizados para lanzar explosivos de alto impacto directamente sobre sedes policiales y militares. Esta tecnología facilita la ejecución de ataques a distancia en zonas vulnerables, incrementando el nivel de riesgo y dificultando la defensa de las instalaciones estatales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.