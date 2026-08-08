Por: El Espectador

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A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, Colombia enfrentó una serie de atentados violentos en distintas regiones del país. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario se pronunció sobre estos hechos, condenando el ataque que se presentó hacia las 2:00 a. m. del 8 de agosto en el peaje de Mondomo, ubicado en la vía que conecta Popayán y Cali, bajo la jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Según El Espectador, el presidente afirmó que “atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”, reiterando que el Estado responderá con toda su capacidad para garantizar el control territorial y enfrentar a quienes pretenden infundir temor.

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En ese mensaje divulgado por X, De la Espriella aseguró de manera enfática que “no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad” para quienes perpetraron el atentado terrorista. El mandatario insistió que estos actos afectan directamente el desarrollo nacional y anunció una respuesta contundente desde el Gobierno para contrarrestar a los grupos criminales que ejecutan acciones violentas contra bienes públicos y afectan la seguridad ciudadana.

El mismo día, el presidente lamentó también el asesinato del subintendente de la Policía Nacional, Rodelo Canchilo, quien perdió la vida luego de un ataque con explosivos, perpetrado cerca de la medianoche del 7 de agosto contra la subestación de San Roque, en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar. De acuerdo con las autoridades consultadas por El Espectador, este ataque fue coordinado utilizando drones y artefactos explosivos. La gobernadora Elvia Milena Sanjuán solicitó al ministro de Defensa, Jorge Mora, reforzar el acompañamiento de la Fuerza Pública y avanzar en la discusión de un proyecto antidrones ya presentado ante el Gobierno nacional, con el fin de proteger a la ciudadanía y contrarrestar esta nueva modalidad de ataque.

En la misma jornada, el presidente Abelardo de la Espriella encabezó su primer consejo de seguridad con la presencia de los gobernadores de Valle, Nariño y Cauca, así como autoridades municipales del suroccidente. En el encuentro se expusieron los retos de seguridad, los puntos críticos y se empezaron a construir soluciones articuladas entre Gobiernos locales y nacionales. Según el alcalde de Cali, Alejandro Eder, el jefe de Estado presentó una estrategia inmediata orientada a devolver la tranquilidad en las regiones afectadas. Este enfoque, de acuerdo con lo señalado desde su elección, busca un modelo de “gobierno desde las regiones”.

¿Qué consecuencias tuvo el ataque al peaje de Mondomo en Cauca para la seguridad regional?

El atentado en el peaje de Mondomo, registrado en la madrugada del 8 de agosto, fue calificado por el presidente Abelardo de la Espriella como una agresión directa contra el progreso y la movilidad de los colombianos. De acuerdo con la información de El Espectador, el ataque afectó la infraestructura vital de la vía Popayán–Cali y motivó una respuesta de alto nivel, incluyendo un consejo de seguridad con autoridades de la región, para definir acciones concretas para restablecer el control territorial.

¿Qué medidas propuso el gobierno de Abelardo de la Espriella ante el uso de drones en ataques recientes?

Tras el ataque con drones en Curumaní, Cesar, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán pidió al Gobierno nacional fortalecer la Fuerza Pública e impulsar el proyecto antidrones ya radicado, según reportó El Espectador. En el consejo de seguridad liderado por el presidente y los gobernadores regionales, se anunció el diseño de estrategias inmediatas y coordinadas para enfrentar estas nuevas formas de violencia e implementar acciones que protejan a la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.