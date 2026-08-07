Por: Noticiero 90 minutos

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Este 7 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, un evento que marcará un hito en la historia republicana del país, ya que será la primera vez que una posesión presidencial se realice en la ciudad de Cali, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos. La transmisión en vivo permitirá a los ciudadanos seguir de cerca cada uno de los momentos relevantes del acto protocolario, dándoles la oportunidad de ser testigos desde cualquier lugar del país.

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El desarrollo del evento iniciará con la llegada de delegaciones tanto nacionales como internacionales, así como de los altos funcionarios del Estado, representantes del cuerpo diplomático y autoridades civiles y militares. Posteriormente, será transmitido el ingreso del presidente electo al escenario especialmente dispuesto para el acto solemne de transmisión del mando presidencial. Este momento será seguido por el juramento constitucional de Abelardo de la Espriella, mediante el cual asumirá oficialmente la jefatura del Estado. Una vez realizado el juramento, se le impondrá la banda presidencial, un símbolo que representa el ejercicio de la máxima autoridad del poder ejecutivo en Colombia, según destaca el medio citado. A continuación, el nuevo presidente ofrecerá su primer discurso dirigido a todos los colombianos, en el que compartirá las principales líneas de su mandato.

La ceremonia contará con un dispositivo logístico y de seguridad de gran envergadura, coordinado entre la Presidencia de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y las autoridades de la ciudad de Cali. Este esquema de seguridad tiene como objetivo principal salvaguardar la integridad de todos los asistentes, incluidas las delegaciones internacionales y los miles de ciudadanos presentes en el evento, tal como resalta Noticiero 90 Minutos dentro de su cobertura.

Además del acto central, la transmisión incluirá los honores militares, los saludos oficiales a las delegaciones invitadas y demás momentos institucionales propios de la tradición democrática colombiana en el contexto del cambio de gobierno. La ceremonia de posesión no solo será un evento protocolario de relevancia nacional, sino también una demostración de las políticas de seguridad y organización que envuelven el inicio de un nuevo periodo presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se realizará la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en 2026?

La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030 se llevará a cabo en la ciudad de Cali, siendo esta la primera vez en la historia republicana de Colombia que un evento de este tipo se realiza en dicha capital, según información de Noticiero 90 Minutos.

¿Cómo será el dispositivo de seguridad para la posesión presidencial en Cali?

El evento contará con un amplio despliegue logístico y de seguridad coordinado entre la Presidencia de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y autoridades locales, buscando garantizar la protección de los asistentes, las delegaciones internacionales y los ciudadanos que participarán en Cali, según lo informado por Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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