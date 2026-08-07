Por: El Espectador

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El periodo de transición hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella inició con una agenda internacional intensa, marcada por una serie de reuniones diplomáticas previas a la ceremonia de posesión prevista para el 7 de agosto en Cali. Tanto De la Espriella como su vicepresidente, José Manuel Restrepo, concentraron sus esfuerzos en fortalecer la nueva política exterior, centrada en acuerdos de seguridad y comercio con delegaciones internacionales. De acuerdo con El Espectador, esta estrategia busca abrir una nueva etapa en la diplomacia colombiana, enfocada en generar confianza y atraer oportunidades

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Un encuentro significativo fue el realizado con Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien encabezó la primera comitiva extranjera recibida por De la Espriella. Según el mismo medio, esta cita marcó el restablecimiento de relaciones formales, suspendidas durante el gobierno de Gustavo Petro tras la ofensiva israelí en Palestina. Restrepo también se reunió con la delegación israelí en Cali para diseñar una hoja de ruta sobre cooperación en seguridad y comercio.

La agenda continuó con la visita de Todd Blanche, fiscal interino de Estados Unidos, respaldada por el presidente Donald Trump. Restrepo expresó que este respaldo representa una oportunidad y una responsabilidad para ambos países de trabajar juntos en valores compartidos. Así mismo, la delegación de Brasil, enviada por Luiz Inácio Lula Da Silva, se sumó a las reuniones bilaterales.

El vicepresidente electo lideró otras reuniones clave el jueves previo, con representantes de Curazao, Corea del Sur, Perú y Alemania, con el objetivo de consolidar espacios de cooperación e integración. Con el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, se discutió la posibilidad de mejorar la conectividad aérea para fortalecer el turismo y el comercio. Con Perú, las conversaciones giraron en torno a potenciar la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico mediante comercio, inversión y conectividad regional, así como enfocarse en la seguridad y el desarrollo de la frontera amazónica.

Por otro lado, la visita de Christian Wulff, expresidente federal de Alemania, reflejó el interés germano en ampliar la relación bilateral con Colombia, abordando temas de inversión, transición energética, innovación y cooperación académica y científica.

Tras estos encuentros, ambos líderes manifestaron su intención de consolidar a Colombia como un país abierto al mundo, enfocado en atraer inversión, promover el crecimiento económico y fortalecer alianzas estratégicas que aseguren el desarrollo social. De acuerdo con El Espectador, el gobierno electo busca posicionar a Colombia en la escena internacional con una visión renovada y pragmática.

¿Qué significa la nueva política internacional de Abelardo de la Espriella para Colombia?

La nueva política internacional impulsada por Abelardo de la Espriella apunta a recuperar y fortalecer las relaciones exteriores de Colombia, haciendo énfasis en la cooperación en seguridad, el comercio y la atracción de inversión. Según lo publicado por El Espectador, esta apuesta implica restablecer relaciones con países estratégicos y reactivar mecanismos bilaterales y multilaterales desde el inicio del gobierno.

¿Cuáles son los principales acuerdos internacionales anunciados tras la posesión presidencial?

De acuerdo con la información de El Espectador, los primeros acuerdos anunciados tras la posesión presidencial se dieron con Israel, Estados Unidos y actores regionales como Curazao y Perú. Estos incluyen restablecimiento de relaciones diplomáticas, cooperación en seguridad, apertura de posibilidades de inversión, fortalecimiento del comercio y proyectos para mejorar la conectividad y el intercambio académico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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