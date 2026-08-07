El presidente electo, Abelardo De La Espriella aseguró que será la primera vez que un mandatario colombiano asuma el cargo fuera de Bogotá, una decisión que, dijo, marca el inicio de una política de descentralización para acercar el Estado a las regiones.

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De La Espriella afirmó que la elección de Cali no responde únicamente a un acto simbólico, sino que busca enviar un mensaje sobre la recuperación de territorios que, según dijo, han sido golpeados por la violencia y la delincuencia. En ese sentido, sostuvo que desde el suroccidente del país comenzará una estrategia para retomar la soberanía en zonas como el Catatumbo y otras regiones que, en sus palabras, fueron “entregadas a los narcoterroristas” durante el gobierno de Gustavo Petro.

(Vea también: Infantino sorprendió con llegada a la posesión de De la Espriella; cayó con otro peso pesado)

El mandatario electo también resaltó el impacto que tendrá la ceremonia para la capital del Valle del Cauca. Indicó que se espera la llegada de cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades, medios de comunicación e invitados especiales. Además, señaló que alrededor del 85 % de los asistentes se hospedará en Cali y que varias delegaciones arribaron con varios días de anticipación para coordinar la logística del evento.

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Posesión de Abelardo de la Espriella en vivo

Siga acá el MINUTO A MINUTO de la jornada:

6:53 p.m 2026-08-07T18:53:25-05:00 ID: uwmiw Terminó el primer discurso de De la Espriella como presidente Duró más de una hora.

5:34 p.m2026-08-07T17:34:39-05:00 ID: cqxkd Después de las plegarias, habla De la Espriella Discurso de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia.

5:26 p.m2026-08-07T17:26:32-05:00 ID: xxuki Honorio Henríquez, presidente del Senado dio su discurso en la posesión “Colombia no necesita la agitación social ni batallas soeces en las redes sociales, ni vanos intentos de desobediencia civil”, dijo

4:39 p.m2026-08-07T16:39:56-05:00 ID: vrpsh Abelardo de la Espriella es el presidente de la República de Colombia Ya tomó el juramento ante el Congreso de la República

4:29 p.m2026-08-07T16:29:19-05:00 ID: jckuc Himno Nacional de la República de Colombia Lo cantó Maía.

4:16 p.m2026-08-07T16:16:17-05:00 ID: uuxpp De la Espriella ya está entrando al recinto donde se posesionará Ha estado saludando a todos los presentes antes de ingresar.

3:41 p.m2026-08-07T15:41:12-05:00 ID: ruajv Infantino está robando cámara de lo lindo en la posesión Todos le están pidiendo ‘selfies’ al presidente de la Fifa

3:29 p.m2026-08-07T15:29:20-05:00 ID: tzxxc Gianni Infantino llegó a la posesión El presidente de la Fifa ya está en la Universidad Santiago de Cali

3:20 p.m2026-08-07T15:20:56-05:00 ID: kxrdc Minhacienda entrante, preocupado por como recibe al país “La crisis económica más grande de nuestra historia republicana” El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, se refirió a la situación financiera que recibe, afirmando que es "la crisis económica más grande de nuestra historia republicana", pero que espera hacer lo posible para que no se sufra con la situación y los ciudadanos puedan… pic.twitter.com/T6mBKewNjR — Pulzo (@pulzo) August 7, 2026

3:14 p.m2026-08-07T15:14:12-05:00 ID: jhokx De la Espriella firmará 90 decretos desde hoy cuando asume el poder Después de la posesión, entra en activo de inmediato.

3:06 p.m2026-08-07T15:06:34-05:00 ID: rgrrv De la Espriella está entrando al acto de posesión Ya falta poco para que jure como presidente.

3:02 p.m2026-08-07T15:02:50-05:00 ID: jcghx Ya hay un ligero retraso en la posesión Son las 3:00 de la tarde y se sigue llamando a lista

2:49 p.m2026-08-07T14:49:50-05:00 ID: dzuex La oposición no llegó a la poseción Sin embargo, hay quórum para la llegada de De La Espriella al poder.

2:39 p.m2026-08-07T14:39:42-05:00 ID: atvov Ya comenzó la posesión del presidente Abelardo de la Espriella Llaman lista en la sesión del Congreso

2:20 p.m2026-08-07T14:20:24-05:00 ID: vvene José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, llegó a la posesión Lo hizo con promesa de seguridad y empleo

2:07 p.m2026-08-07T14:07:33-05:00 ID: xbmfn Gustavo Petro salió de la casa de Nariño Le dejó su recado a De la Espriella Dijeron que me quedaría en la casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República. Ahora dejo esa casa, y quién ha cerrado el Congreso de la República es otro y no hay presidente para entregarle el mando. pic.twitter.com/hj7P7Gj8el — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2026

¿Quiénes fueron a la posesión de De la Espriella en Cali?

Entre los asistentes confirmados a la posesión también estará el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien despejó las dudas sobre su presencia tras resolver inquietudes relacionadas con su seguridad y otros asuntos personales. Horas antes del acto publicó un mensaje en el que le deseó éxitos al nuevo mandatario, Abelardo de la Espriella, y expresó que el nuevo gobierno trabaje por la tranquilidad de los colombianos, al tiempo que pidió que la oposición se ejerza con argumentos y sin violencia.

La jornada de llegada de delegaciones internacionales comenzó desde las 7:00 de la mañana con el arribo del rey Felipe VI de España, cuya presencia destacó por el significado histórico y diplomático de las relaciones entre ambos países. Posteriormente, cerca de las 9:00 de la mañana, aterrizó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien fue recibido por la canciller saliente Rosa Villavicencio, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Más adelante también llegó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, mientras que, según informó El Espectador, se esperaba el arribo del mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, como el último jefe de Estado en llegar al país. La recepción de las delegaciones estuvo acompañada de un amplio dispositivo de seguridad y de un estricto protocolo diplomático para la ceremonia de posesión presidencial.

Por su parte, Javier Milei llegó desde el jueves a Cali y este viernes en horas de la tarde se encontró por primera vez con De la Espriella. Ambos se fundieron un abrazo efusivo y se tomaron su primera foto juntos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.