Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El viernes 7 de agosto marcó el cierre de una etapa política significativa en Colombia con la salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño, sede presidencial, según informó El Diario. El mandatario saliente, que ocupó la jefatura del Estado desde el 7 de agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda en la historia reciente del país, abandonó la sede del Ejecutivo cerca del mediodía. Su despedida estuvo acompañada por su hija Antonella y varios de los funcionarios que hicieron parte de su gabinete, en medio de un acto protocolario desarrollado en la Plaza de Armas.

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Durante sus últimos momentos en el interior de la Casa de Nariño, Petro lució un traje blanco y compartió el ambiente solemne con ministros y allegados. El acto se mantuvo con la sobriedad y discreción que caracterizó el final de su mandato, sin grandes discursos de despedida hacia los colombianos. En contraste con otras transiciones presidenciales, Petro optó por expresar su mensaje de agradecimiento a través de sus redes sociales, reconociendo la labor de los trabajadores y funcionarios de la Presidencia. También difundió un video donde su hija Antonella agradecía al personal que atendió a la familia presidencial a lo largo de estos cuatro años.

Mientras tanto, la atención de la opinión pública y la clase política se desplazaba hacia Cali, lugar escogido para la toma de posesión de Abelardo De La Espriella, quien asume el cargo para el periodo 2026-2030. Así lo reportó El Diario, resaltando que esta decisión representó una ruptura con la tradición de Bogotá como sede de la investidura presidencial. La ceremonia se programó para la tarde en el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y contó con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.

Se destaca que, a diferencia de otras entregas de poder, no hubo un encuentro presencial ni está previsto que Petro participe en el acto de investidura de De La Espriella. Jurídicamente, la salida de Petro constituye la materialización de su retiro de la sede presidencial, pero la transmisión formal del mando solo se consolida con el juramento del nuevo presidente, programado para la tarde. De acuerdo con El Diario, esto marca el cierre de cuatro años de gestión de Petro y la apertura de una nueva etapa en la vida institucional y política de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro no participó en la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella?

Según lo informado por El Diario, Gustavo Petro no tiene prevista su participación en la ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella. Además, no se presentó un encuentro presencial entre ambos líderes como parte del proceso de entrega del poder. Esto marca una diferencia con previas transmisiones, donde el mandatario saliente suele compartir actos públicos con su sucesor.

¿Cuándo se considera oficial la transmisión del mando presidencial en Colombia?

De acuerdo con El Diario, la transmisión oficial del poder en Colombia se consolida únicamente con la posesión y el juramento del nuevo jefe de Estado. Aunque Gustavo Petro abandonó la Casa de Nariño el 7 de agosto, lo jurídicamente más preciso es referirse a su despedida de la sede presidencial, ya que la entrega formal del mando se establece cuando Abelardo De La Espriella asuma su cargo en la ceremonia programada en Cali.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.