Por: Noticiero 90 minutos

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Colombia se prepara para vivir un momento sin precedentes en su historia política este viernes 7 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado. De acuerdo con el noticiero 90 Minutos, la transmisión especial de este evento comenzará a las 2:00 p. m. y estará disponible tanto por televisión como a través de sus plataformas digitales. Esta cobertura incluirá la antesala, la ceremonia protocolaria de transmisión de mando y las primeras reacciones tras el nombramiento oficial.

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Un aspecto que destaca en esta ocasión, según información del propio noticiero, es que la ceremonia se realizará en la Arena USC de Cali. Esta será la primera vez que una ciudad diferente a Bogotá recibe una posesión presidencial, convirtiendo el evento en un hecho histórico para el país. El despliegue periodístico abarcará desde los preparativos logísticos hasta la llegada de las delegaciones nacionales e internacionales, así como los invitados especiales. Se pondrá especial atención en los detalles que marcarán el momento exacto en que Abelardo de la Espriella asuma el mandato constitucional para el periodo 2026-2030.

La logística y la seguridad serán componentes clave. De acuerdo con 90 Minutos, organismos como la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, junto con los equipos de gestión del riesgo y las autoridades locales, trabajarán coordinadamente para salvaguardar la integridad de los asistentes, controlar la movilidad y mantener el orden público en las inmediaciones del evento. Todo esto se desarrolla con el objetivo de brindar tranquilidad tanto a quienes estarán presentes como a quienes seguirán la transmisión desde sus hogares.

La invitación es a conectarse desde las 2:00 de la tarde por los diferentes canales ofrecidos por 90 Minutos, para seguir de cerca una jornada que, según lo reseñado por este medio, podría marcar el inicio de una nueva etapa en el desenvolvimiento político de Colombia. Así, la ciudadanía tendrá acceso en tiempo real a todos los pormenores de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, en una cobertura que será referencia para el análisis futuro del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará en Cali y no en Bogotá?

De acuerdo con la información presentada por el noticiero 90 Minutos, la razón principal que convierte este evento en algo histórico es que Cali, y no Bogotá, será sede de la ceremonia. Sin embargo, los detalles específicos de la decisión no fueron explicados en el texto; lo que sí queda claro es el carácter inédito y simbólico de trasladar el acto a otra ciudad principal del país.

¿Cómo será la seguridad durante la posesión presidencial en Cali?

Según 90 Minutos, el dispositivo de seguridad será articulado entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y los equipos de gestión del riesgo, en coordinación con autoridades locales. El objetivo será proteger a los asistentes, asegurar la movilidad y mantener el orden público en los alrededores de la Arena USC, donde tendrá lugar la investidura presidencial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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